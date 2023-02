Luisito Comunica presume que ahorró 30 mil pesos viajando en el AIFA: Esta fue su experiencia

En su más reciente video, Luisito Comunica compartió su experiencia viajando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que fue inaugurado en 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde entonces ha causado controversia.

A lo largo de su video, el influencer se mostró impresionado por el nuevo aeropuerto, ubicado en Santa Lucía, al que acudió precisamente para grabar el material, y motivado por una oferta que no pudo rechazar.

El ‘ofertón’ de Luisito Comunica por que decidió conocer el AIFA

Luisito dijo al inicio que decidió viajar en el AIFA ya que, aunque no esperaba viajar, encontró una oferta para viajar de un día a otro a Cancún con la que, aseguró, se ahorró más de 30 mil pesos, por lo que ‘no podía decir que no’.

“Vamos a volar de la CDMX hasta Cancún (...) la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por tres boletos, era de 40 mil 203 pesos mexicanos. Estos mismos tres vuelos, saliendo del nuevo aeropuerto, me están costando 7 mil 854 pesos. Dije, me puedo ahorrar unos 30 mil pesos en vuelos”, explicó el youtuber originario de Puebla.

“Todas las opiniones serán enteramente mías, cosas que me fascinen las voy a decir como tal, cosas que no me agraden también, este video no es pagado por nadie ni nadie me está dando nada a cambio de este video”, aclaró antes de adentrarse a mostrar el sitio y lo que opinaba al respecto.

Luisito Comunica recorre el AIFA: Esta fue su impresión

Sentado en un automóvil de camino al AIFA, comienza a explicar que, una de las diferencias entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Santa Lucía, es la accesibilidad, pues para llegar al Felipe Ángeles se hace un mayor trayecto desde y hacia la CDMX, además del costo de casetas y, en algunos casos, de taxis de aplicación.

En cuanto llegó se dijo impresionado porque lucía muy moderno y vacio; sobre todo esto último fue lo que causó sorpresa en el youtuber, pues considera que tiene muy buenas instalaciones y le augura un buen futuro. “Se siente vacío, pero porque es un aeropuerto muy nuevo”.

Una de las cosas que más destacó en su visita fue lo mucho que le gustaron los baños, pues son temáticos y con referencia a la cultura e historia mexicana, así como nuestras tradiciones.

Captura de pantalla del video de Luisito Comunica en YouTube.

A lo largo de los 16 minutos que dura su video, se le veía sonriente mientras descubría la tecnología que posee el AIFA, sobre todo a la hora de hacer revisiones.

“El proceso de seguridad está bien, está moderno. Y escúchenme bien, ¡no tuve que sacar mi computadora de mi mochila, guau! Eso pasa en pocos aeropuertos. Para la seguridad, eso está curioso, que tienes que pararte, como un maniquí, es un escáner, te paras, te checan y listo”, explicó a su audiencia.

Para finalizar, dijo sentirse con la necesidad de aclarar que nadie le pagó por el video, pues hizo muchos comentarios positivos sobre este, contrario a lo que se maneja en redes sociales.

“La verdad, debo decirlo como es, como me pareció, está muy bien el aeropuerto, es muy bonito. Por supuesto tiene grandes contras, está muy lejos, cuesta más venir hasta acá, no está completamente en funcionamiento, pero en general a mí me ha gustado mucho, está muy moderno, esta bonito, esta eficiente. Al menos, lo que hoy vi, me gustó bastante”, sentenció Luisito.