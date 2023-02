AMLO ‘se estrena’ en el AIFA; este fue su primer vuelo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ‘estrenó’ el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 17 de febrero, el mandatario mexicano reveló que usó, por primera vez, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía la tarde del jueves 16 para viajar a la ciudad de Hermosillo, Sonora, lugar donde realizó la reunión de seguridad y la mañanera.

“Salí del AIFA porque se inauguró una autopista de Ecatepec al Aeropuerto Felipe Ángeles, son 14 kilómetros, una vía de seis carriles; libre, no de cuota. Una carretera confinada para 50 mil vehículos diarios, una gran obra, se invirtieron siete mil 500 millones de pesos, esto ya corta completamente el tiempo de traslado del Centro de la Ciudad de México al Aeropuerto, se pueden hacer de 30 a 50 minutos por esta vía corta y moderna”, dijo AMLO.

El titular del Ejecutivo puntualizó que viajó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en compañía del general Luis Cresencio Sandoval y aprovechó para burlarse de los analistas que aseguraban que los aviones tendrían problemas para aterrizar en el AIFA debido a la presencia de un cerro que se interponía en el rediseño del espacio aéreo.

“Salí del Aeropuerto Felipe Ángeles porque estaba ahí y tenía que llegar aquí (Hermosillo) a una reunión del Banco del Bienestar. Le pedí el ‘aventón’ al general porque quería comprobar cómo fue que llegó el avión de (Joe) Biden si hay un cerro que impide que aterricen y despeguen los aviones y con una torre de control chueca”, ironizó.

¿Qué autopista inauguró AMLO?

López Obrador inauguró el jueves 16 de febrero una autopista libre de cuota que conecta el centro de Ecatepec con el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Esta vialidad, de 14.2 kilómetros de longitud y que se recorre en solo nueve minutos, tuvo un costo de 7.5 mil millones de pesos que fueron aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

La autopista, que tiene tres carriles por sentido, causó el desplazamiento de 262 casas que se encontraban en el paso de la carretera y por lo que se tuvo que indemnizar a los habitantes con alrededor de mil 300 millones de pesos.

La autopista tiene una capacidad para permitir el flujo de 40 mil automóviles diarios, un número al que se llegaría cuando el puerto aéreo alcance su máxima demanda.

AMLO revela que no estaba convencido de cancelar el NAIM: ‘No dormí esa noche’

Después de casi 5 años de tomar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el presidente López Obrador reveló que no estaba convencido de suspender la obra y que incluso no durmió la noche que tomó la decisión de terminar con dichio proyecto.

El mandatario explicó que, tras ganar las elecciones, pidió a Alfonso Romo (quien sería jefe de la Oficina de la presidencia); Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda; y a Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, elaborar un dictamen para decidir si se cancelaba el NAIM.

“Teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo y se decidiera si continuáramos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el Aeropuerto Felipe Ángeles y me entregaron el dictamen, una tarde, y los tres coincidían en continuar. No dormí esa noche porque no estaba yo convencido (de continuar el NAIM)”, afirmó AMLO.