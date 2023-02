Luisito Comunica dice que no recibió dinero por hablar bien del AIFA: ‘jamás les haría una cochinada así’.

El influencer mexicano apodado como Luisito Comunica aseguró que no recibió dinero por su video en el que expresó haber ahorrado 30 mil pesos viajando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El pasado 17 de febrero, el influencer compartió su experiencia viajando a través del AIFA. En aquel clip se mostró impresionado por las instalaciones del aeropuerto y reveló que se vio motivado a viajar por aquel centro debido a las tarifas que encontró.

“Vamos a volar de la CDMX hasta Cancún (...) la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por tres boletos, era de 40 mil 203 pesos mexicanos. Estos mismos tres vuelos, saliendo del nuevo aeropuerto, me están costando 7 mil 854 pesos. Dije, ‘me puedo ahorrar unos 30 mil pesos en vuelos’”, explicó Luisito Comunica.

A raíz de aquel video del AIFA, algunos internautas en redes sociales lo criticaron con comentarios en el que aseguraban que le habían pagado a Luisito Comunica para dar su reseña del nuevo aeropuerto de la CDMX. Sin embargo, el mexicano aclaró las especulaciones de algunos de sus seguidores.

¿Cómo respondió Luisito Comunica ante la controversia de su video del AIFA?

Este 19 de febrero, en una serie de tuits, el influencer originario de Puebla aseguró que no recibió ningún tipo de compensación económica por su video viajando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Y luego me preguntan por qué no grabo tantas cosas de México; todo lo vuelven político. No, no me pagaron. Ninguna necesidad tengo yo de recibir dinero del gobierno”, explicó Luisito Comunica, quien recordó otra de las polémicas que causó uno de sus videos.

Luisito Comunica aseguró que no recibió dinero por su video más reciente. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

“Todo esto me recuerda a cuando hice un video de las gasolineras y me pasó exactamente lo mismo, pero a la inversa. Decían que me habían pagado por hablar mal. Ya hasta dicen que la playera que uso es del color del partido”.

Luisito Comunica se pronunció en redes sociales sobre la crítica de su video más reciente. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

Luisito Comunica criticó a los internautas que lo acusaban de recibir dinero. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

En su respuesta, el mexicano incluyó fotografías en las que evidenció haber tomado la información de los precios de sus vuelos: “incluí capturas en mi video. Pero aquí les van de nuevo, porque solo les gusta leer encabezados”, también incluyó una lista de las cosas que criticaba del AIFA.

Luisito Comunica explicó que también criticó al AIFA. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

Finalmente lanzó un tuit en el que explicó que nunca aceptaría dinero por respeto a sus seguidores y que no le interesa participar en el mundo de la política.

“Sobre todo lo aclaro para mis seguidores, a quienes les debo mucho y jamás les haría una cochinada así. Que los medios especulen lo que quieran, ustedes saben el tipo de creador que soy. El mundo de la política me desagrada y nunca aceptaría su dinero”.

Sin embargo, no fue el único medio en el que se pronunció el influencer. A través de una historia de Instagram compartió su frustración por la polémica que se propició en redes sociales por su video: “uno ya no puede decir ni algo bueno ni algo malo de su propio país porque ya alguien le pagó”.

Luisito Comunica aseguró que la aclaración fue por sus seguidores. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

Luisito Comunica explicó que nunca recibiría dinero por parte de partidos políticos. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)