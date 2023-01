Luisito Comunica sube foto alusiva a tema de Shakira: ‘Vestido como Rolex, pero soy un Casio’

Tras el ‘boom’ que generó la canción de Shakira y Bizarrap en la que habla sobre Gerard Piqué, distintas marcas y personalidades de la industria del espectáculo y entretenimiento se han subido al tren para hablar sobre el tema, como Luisito Comunica.

El influencer utilizó una de las referencias de Shakira en su nueva canción (”Cambiaste un Rolex por un Casio”) para realizar una publicación que a él le pareció divertida; sin embargo, recibió múltiples críticas de distinta índole.

Luisito publicó el 16 de enero en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que aparece afuera de una tienda Rolex vestido formalmente y mostrando que llevaba un reloj Casio; ambas marcas son mencionadas por la artista colombiana en su más reciente tema para hacer una comparación.

Captura de pantalla de la publicación de Luisito Comunica en Instagram.

“Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio”, fue lo que escribió el también empresario en su perfil, y aunque recibió comentarios riéndose de su broma, hubo otros usuarios que no les pareció divertida y comenzaron a hacer conjeturas sobre su postura ante la canción e incluso de su vida amorosa.

“Este tipo le puso los cuernos a Cinthia, obvio que es un casio hahahahahaha”, “Esta pidiendo a gritos que lo cancelen”, “Innecesario que te quemes por apoyar el lado incorrecto luis” y “Nooo luisitoooo tenías que ser team shakira no del sal-pique”, son solo algunos de ellos.

Comentarios en las fotos de Luisito Comunica subidas el 16 de enero de 2023 en Instagram.

Luisito Comunica aclara su postura

Tras recibir múltiples comentarios negativos, el influencer de 31 años decidió aclarar que su publicación, en realidad, no significa nada mas que le pareció divertida la situación que se presentó.

“Estoy leyendo los comentarios y veo a mucho alterado. El único chiste es que tengo un reloj Casio puesto frente a una tienda Rolex. No significa nada más”, escribió el originario de Puebla en un comentario de su publicación.

Posteriormente editó el texto que acompañaba sus fotos y menciona que, incluso, no tiene todo el contexto sobre la canción que Shakira hizo dirigida a Piqué.

“PD: esto no es apoyo a nadie, literal solo me dio risa esa parte de la canción porque tengo un Casio puesto. Ni siquiera me sé bien el chisme, dejen las chaquetas mentales”, dijo.