Carin León critica a Shakira tras canción con Bizarrap: ‘Confunden el morbo con la buena música’

La canción que Shakira grabó junto al productor argentino Bizarrap ha despertado diversos puntos de vista de quienes apoyan o critican la ‘BZRP Music Session #53′, por lo que Carin León se unió a la lista de los detractores a las indirectas lanzadas por la colombiana a su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

De acuerdo con el exponente del género mexicano, el nuevo tema, que ha roto récords en las plataformas de streaming, perjudica a la música al estar basado en la polémica, en este caso sobre la separación de Shakira del exfutbolista del Barcelona.

“No nada más a la reciente canción de Shakira sino a muchas cosas que vienen pasando en la música”, dijo León a De primera mano.

¿Qué opina Carin León de la canción de Shakira y Bizarrap?

Aunque dijo que era su “humilde opinión”, el intérprete habló sobre cómo la audiencia busca morbo. “Siento que muchas veces se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo y siento que la gente muchas veces confunde el morbo con las canciones buenas o con la buena música”, argumentó.

Es por ello que dijo que no es partidario de “hacer chisme” para un lanzamiento de una canción. “Es una falta de respeto a la música porque se le quita esa importancia. La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona”.

Asimismo, confió que si se siguen normalizando estas conductas se seguirá por el mismo camino. “Yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué estar pegado, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio hasta el momento que empecé a hacer lo que a mí me gustaba, aun pensando que no iba a funcionar”.

“Me doy cuenta que siendo honesto con la música y brindándole el respeto, la música es la cosa más noble que me ha tocado conocer en la vida”, concluyó.