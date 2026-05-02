Quiebra de Spirit Airlines: ¿Cómo recuperar tu dinero y conseguir otro vuelo?

Spirit Airlines quiebra: cómo recuperar tu dinero y conseguir otro vuelo. (AP)

La quiebra de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines puede marcar el fin de una era para viajeros con sensibilidad financiera. Pero si te quedaste varado en su calendario de vuelos, ahora desaparecido, estas son algunas opciones para volver a casa y recuperar tu dinero.

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora lanzaron ofertas para apoyar a sus viajeros.

Empresas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines fijaron topes o redujeron precios de boletos para que la gente reserve nuevos vuelos.

Existe un plazo limitado para estas ofertas, que priorizan a pasajeros varados que necesitan una nueva forma de llegar a su destino.

¿Cuáles son las ofertas para recuperar vuelos?

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible de manera presencial en mostradores del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según Airlines for America y el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

United, por su parte, permite este tipo de reservas durante un máximo de dos semanas y con acceso en línea.

Para quienes planeaban volar con Spirit, American, Allegiant, Frontier y Delta anunciaron tarifas reducidas en rutas que Spirit operaba.

Muchos anuncios incluyen mapas con rutas coincidentes, lo que ayuda a encontrar un vuelo comparable.

“Spirit Airlines desempeñó un papel importante al ampliar el acceso a viajes asequibles y llevar más tarifas bajas a más personas”, afirmó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. “Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y miembros del equipo”.

¿Cómo recuperar tu dinero si viajabas en Spirit Airlines?

Spirit Airlines indicó que prepara una “reducción ordenada” de operaciones y procesará de forma automática reembolsos de vuelos pagados con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que reservaron mediante agencias de terceros deben dirigir a ellas las solicitudes de reembolso.

Sin embargo, quienes obtuvieron su reserva con vales, crédito o puntos deberán esperar el proceso de quiebra.

Si existen dudas sobre la devolución, hay otras formas de intentar recuperar el dinero.

El Departamento de Transporte sugiere contactar a la empresa emisora de la tarjeta de crédito y ejercer derechos conforme a la Ley de Facturación Imparcial de Crédito, con una “devolución del cargo” por servicios no prestados.

Si compraste seguro de viaje o tu tarjeta lo incluye, conviene revisar si cubre “insolvencia” o “cese del servicio”.

El último recurso sería presentar una reclamación dentro del proceso de quiebra, aunque autoridades advierten que esa vía consume tiempo y dinero y podría generar solo un reembolso parcial.

La National Consumers League recomendó conservar recibos, confirmaciones de reserva, avisos de cancelación y cualquier comunicación con la aerolínea.

“No todos los clientes de Spirit deberían asumir que aparecerá automáticamente un reembolso”, afirmó John Breyault, vicepresidente de políticas públicas, telecomunicaciones y fraude de la liga. “Cuando una aerolínea cierra de manera tan repentina, depende de los viajeros tomar medidas proactivas para tener la mejor oportunidad de recuperar su dinero”.

Más vuelos y beneficios

American y United señalaron que buscan ajustar flotas para ayudar a más pasajeros afectados.

American analiza el uso de aviones más grandes y United contempla vuelos adicionales en rutas donde coincidían con Spirit.

Southwest también indicó que ofrecerá equiparación de estatus para reconocer a miembros Plata y Oro de Spirit dentro de su programa A-List.

¿Qué pasará con los empleados de Spirit?

A integrantes de la tripulación varados en su destino se les concederían beneficios de viaje en otras aerolíneas, incluidos asientos plegables adicionales cuando existan espacios.

“Proporcionaremos transporte a los miembros del equipo de Spirit que hayan quedado desplazados durante un viaje de trabajo”, afirmó American.

El Departamento de Transporte también señaló que otras compañías ofrecen entrevistas preferenciales para agilizar la búsqueda de empleo de pilotos, sobrecargos y otros empleados de Spirit.

American indicó que organizará eventos de reclutamiento para esos exempleados.