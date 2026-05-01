¿Trump salvará a Spirit Airlines?: Aerolínea con boletos ‘baratos’ podría cesar sus operaciones

Spirit había mantenido conversaciones directas con el Gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez. (EFE).

La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines se prepara para cesar sus operaciones y liquidar su flota después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, según indica este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

American Airlines declaró que limitaría las tarifas de la clase turista en los vuelos que siguen las rutas de Spirit, donde American también ofrece vuelos directos.

La aerolínea de bajo costo Frontier indicó en una publicación que estaba “lista para brindar apoyo a los clientes que pudieran verse afectados si Spirit Airlines cesara sus operaciones”.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario financiero, la compañía se está quedando sin efectivo y no ha logrado recabar el apoyo unánime necesario entre sus tenedores de bonos y la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar la inyección de capital que la habría mantenido a flote.

Spirit había mantenido conversaciones directas con el Gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 por ciento en la empresa.

Sin embargo, el WSJ detalla hoy que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia Administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

Además, el medio indica que los tenedores de bonos de la aerolínea no estaban de acuerdo con los términos del trato.

La empresa ha pasado gran parte del último año y medio operando bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de EU.

Trump todavía estudia ‘salvar’ a Spirit Airlines

El presidente Donald Trump dijo el viernes que su administración aún estaba sopesando una intervención de Spirit Airlines financiada con fondos públicos, mientras las conversaciones continúan y aún no se ha tomado una decisión final sobre si seguir adelante con un posible rescate para una aerolínea sumida en procedimientos de bancarrota por segunda vez en menos de dos años.

Trump recalcó que el acuerdo para rescatar a la aerolínea, que atraviesa dificultades financieras, aún está en revisión. El presidente no ofreció detalles, pero indicó que el anuncio podría producirse el viernes o el sábado.

“Lo estamos estudiando. Si podemos hacerlo, lo haremos. Pero solo si es un buen negocio”, dijo a los periodistas antes de partir de la Casa Blanca hacia Florida.