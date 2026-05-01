‘Fue un duro golpe’: Así fueron los 32 días que Ronaldinho pasó en la cárcel

Tras 32 días en la cárcel, Ronaldinho obtuvo su libertad bajo fianza a principios de abril, luego de que su defensa pagó 1.6 millones de dólares. [Fotografía. AP, ChatGPT]

Los fans del fútbol soñamos y anhelamos con ver jugar en vivo a Ronaldinho, el astro brasileño que maravilló al mundo por su regate y estilo alegre para controlar el balón, cuyo toque mostró en el último juego de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte. Sin embargo, nunca imaginamos que esa figura estaría poco más de un mes en la cárcel por el delito de portación de pasaportes falsos.

Este escenario inimaginado ocurrió en marzo de 2020, cuando Ronaldinho llegó a Paraguay para participar en eventos promocionales y actividades benéficas. Su visita generó atención mediática desde el primer momento, debido a su trayectoria como figura internacional.

Horas después de su arribo a la nación sudamericana, autoridades locales detectaron irregularidades en los documentos con los que ingresó Ronaldinho al país. El exfutbolista brasileño portaba pasaportes paraguayos auténticos, pero con información falsa.

El caso tomó relevancia inmediata y derivó en un proceso judicial que llevó al campeón del mundo en 2002 a prisión preventiva.

¿Por qué arrestaron a Ronaldinho en Paraguay?

El 5 de marzo, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira fueron detenidos junto al empresario Wilmondes Sousa Lira, señalado como el responsable de proporcionar los documentos falsos.

Aunque en un primer momento el exjugador declaró ante la fiscalía de Paraguay y quedó en libertad, la investigación no se detuvo y el caso avanzó con rapidez, ya que las autoridades continuaron revisando el origen de los documentos y la posible participación de otras personas en su entrega.

Al día siguiente, un juez ordenó prisión preventiva para Ronaldinho y su hermano. La autoridad consideró que existía riesgo de fuga y que el caso debía investigarse con mayor profundidad.

Durante el proceso, Ronaldinho sostuvo que desconocía la ilegalidad de los documentos y aseguró que en ningún momento tuvo la intención de utilizarlos para cometer un delito, ya que, según su versión, los recibió como parte de la logística de su visita al país.

“Nos quedamos absolutamente sorprendidos cuando supimos que los documentos que teníamos no eran legales”, explicó en una de sus declaraciones.

“¡No tengo ni idea!”, fueron las primeras palabras de Ronaldinho cuando se le cuestionó sobre las razones de su detención, al asegurar que no comprendía cómo había terminado en esa situación ni por qué los documentos que llevaba resultaron ser irregulares.

¿Cómo fueron los días de Ronaldinho en la cárcel?

Ronaldinho fue trasladado a la Agrupación Especializada de Asunción, donde permaneció 32 días en prisión preventiva. Su estancia, sin embargo, se desarrolló en condiciones distintas a las de otros internos.

El brasileño y su hermano ocuparon una celda equipada con televisión, refrigerador y ventiladores. Además, recibieron visitas constantes y mantuvieron comunicación con familiares.

Durante su estancia, su convivencia con otros prisioneros se caracterizó por un trato cercano, ya que participó en actividades recreativas, firmó autógrafos y se tomó fotografías, e incluso grabó videos con otros reos, lo que lo convirtió en una figura popular dentro del penal.

A pesar de estar bajo custodia en la cárcel, el fútbol se convirtió en su principal actividad. Ronaldinho participó en partidos con otros reclusos y en uno de ellos su equipo ganó por 11-2, con una actuación destacada del exjugador del Barcelona.

De igual forma, Ronaldinho formó parte de otras actividades recreativas como carpintería y futvolei, lo que permitió mantener una rutina dentro del centro penitenciario.

El 21 de marzo de 2020, Ronaldinho cumplió 40 años dentro de la prisión. Los internos planearon un asado para celebrar, pero las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 impidieron la reunión. El festejo se llevó a cabo de forma discreta, junto a su hermano.

Ronaldinho fue detenido junto con su hermano por la portación de pasaportes falsos en Paraguay [Fotografía. AP]

¿Qué dijo Ronaldinho sobre su detención y su vida en prisión?

Sobre su experiencia, Ronaldinho reconoció el impacto del momento y describió su paso por la prisión como una situación inesperada que marcó uno de los episodios más difíciles de su vida, al tratarse de un entorno completamente ajeno a su trayectoria como futbolista.

“Nunca imaginé vivir algo así, una situación como esta… Ha sido un duro golpe”. A pesar de lo sucedido, describió que el ambiente de convivencia con otros internos le resultó grato. “Me recibieron y trataron con amabilidad”.

Durante su estancia, el exfutbolista insistió en su disposición a colaborar con las autoridades, al reiterar en distintas ocasiones que su intención siempre fue esclarecer lo ocurrido y aportar la información necesaria para el desarrollo de la investigación. “A partir de ese momento nuestra intención fue siempre colaborar con la justicia para aclarar los hechos”, expresó en su momento.

También explicó su actitud dentro del penal, donde continuó realizando actividades relacionadas con su carrera. El exfutbolista brasileño señaló que decidió mantener esa dinámica incluso en prisión.

“No tenía ningún motivo para dejar de hacerlo y mucho más con personas que viven un momento complicado igual que yo”.

Ronaldinho Ronaldinho celebró su cumpleaños 40 dentro de la cárcel de Asunción, Paraguay.

¿Cómo fue su salida de prisión y la resolución del caso?

Tras 32 días en la cárcel, Ronaldinho obtuvo su libertad bajo fianza a principios de abril, luego de que su defensa pagó 1.6 millones de dólares. El juez aceptó modificar la medida cautelar y permitió que continuara el proceso en arresto domiciliario.

El exjugador fue trasladado a un hotel en Asunción, donde permaneció cerca de cuatro meses bajo custodia. Durante ese periodo, cumplió con las restricciones impuestas por la justicia paraguaya.

El 24 de agosto de 2020, el caso llegó a su resolución. Ronaldinho y su hermano alcanzaron un acuerdo con las autoridades, que incluyó el pago de una multa de 200 mil dólares.

Con ese acuerdo, el proceso judicial contra Ronaldinho quedó suspendido y el exfutbolista recuperó su libertad sin cargos adicionales. La decisión le permitió regresar a su país y retomar sus actividades públicas.