Cambio en el gabinete de Sheinbaum: Columba López sustituye a Julio Berdegué en Sader

Otro cambio en el gabinete de Claudia Sheinbaum. El Gobierno de México informó este viernes que Columba López Gutiérrez se suma al equipo para ser la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en sustitución de Julio Berdegué Sacristán.

En un comunicado, se informó que Julio Berdegué continuará apoyando al gobierno mexicano con la asesoría y coordinación de temas internacionales del campo y áreas estratégicas.

Este anuncio de cambio en la titularidad de la Sader ocurre luego de otros movimientos en el gabinete presidencial, luego de que Luisa Alcalde dejara la dirigencia de Morena y se sumara como consejera jurídica, tras la renuncia de Esthela Damián.

¿Quién es Columba López, nueva titular de la Sader?

Columba Jazmín López Gutiérrez, quien es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se ha desempeñado desde marzo de 2025 como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

Asimismo, López Gutiérrez fue coordinadora general de Bienestar en el Campo y coordinadora general de operación territorial, ambos cargos en la Secretaría de Agricultura.

Columba López Gutiérrez será la nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. (Cuartoscuro)

De 2018 a 2024, la funcionaria estuvo en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.

López Gutiérrez es agroecóloga y es maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

“Su nombramiento representa la llegada de la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana”, destacó el comunicado.

Al respecto de este anuncio, el secretario Julio Berdegué publicó un mensaje de agradecimiento a Claudia Sheinbaum y felicitó a Columba López por este nuevo nombramiento al frente de la Secretaría de Agricultura.

Cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum

Luego de que la consejera jurídica Esthela Damián renunciara a su cargo para buscar más adelante la candidatura de Morena para posturarse a la gubernatura de Guerrero, Luisa Alcalde dejó la dirigencia del partido para poder tomar ese puesto.

Previamente, el 16 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Citlalli Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres, con el fin de “ayudar a Morena” de cara a las elecciones de 2027.

Y el 26 de abril, Sheinbaum anunció que Ariadna Montiel dejaría la Secretaría del Bienestar, cargo que ocupó desde la pasada administración.

Días después, se dio el anuncio de que Leticia Ramírez Amaya asumirá como titular de la Secretaría del Bienestar; previamente, fue secretaria de Educación Pública.

En tanto, aún falta la renovación de la dirigencia nacional de Morena, tras la salida de Luisa María Alcalde. De acuerdo con la convocatoria publicada por Morena, el VIII Congreso Nacional Extraordinario se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en un salón del World Trade Center, en la Cuiudad de México. En dicho espacio se anunciarán los cambios al interior del partido.