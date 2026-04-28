Nuevo cambio en el gabinete: Ariadna Montiel deja Secretaría del Bienestar; Lety Ramírez toma su lugar

Ariadna Montiel deja la titularidad de la Secretaría del Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció nuevos cambios al interior del gobierno federal: Ariadna Montiel, que desde el sexenio pasado se desempeñaba frente a la Secretaría del Bienestar, dejará su cargo.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Sheinbaum informó de la salida de la funcionaria e indicó que Montiel ahora participará en otras tareas “dentro del movimiento” de la Cuarta Transformación (4T).

“El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”, dijo la presidenta.

La mandataria federal estuvo acompañada por los coordinadores de los programas de Bienestar, quienes despidieron con un aplauso a Montiel.

Leticia Ramírez, que se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, tomará las riendas de la dependencia federal que otorga los programas sociales.

Ariadna Montiel buscará la dirigencia de Morena

La salida de Montiel ocurre luego de que Luis María Alcalde dejara la dirigencia nacional de Morena para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia, un cargo que quedó vacante luego de que presentara su renuncia Esthela Damián.

Tras el anuncio de la presidenta, Montiel confirmó que buscará encabezar el partido guinda, la fuerza política más grande del país.

“Les comparto que hoy presenté mi renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”, escribió en su cuenta de X.

La funcionaria también agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la nombró en el cargo en 2022.

De encabezar Morena, Ariadna Montiel hará mancuerna con Citlalli Hernández, encargada de la Comisión de Elecciones en Morena, para conducir el proceso interno rumbo a los comicios de 2027, en los que se disputan 17 gubernaturas y la integración de la Cámara de Diputados.

¿Quién es ‘Lety’ Ramírez?

Leticia Ramírez Amaya se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia.

Entre 2022 y 2024 fue secretaria de Educación Pública tras la gestión de Delfina Gómez.

Inició su carrera como profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Fue docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la Ciudad de México.