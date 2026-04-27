Inicia ‘operación cicatriz’ de Morena con el Verde y PT: Citlalli Hernández, la ficha que busca salvar la alianza

La morenista se reunirá con sus aliados para trazar un camino rumbo a 2027 y reconstruir una alianza que parece cada vez más endeble.

Citlalli Hernández Mora, hoy frente de la Comisión de Elecciones de Morena, iniciará el miércoles reuniones para resarcir la alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), esto tras el distanciamiento que en los últimos meses han tenido las tres fuerzas políticas mayoritarias del país.

“Ya hay un camino trazado”, expresó para medios de comunicación Karen Castrejón, senadora del Verde y dirigente nacional, al adelantar el encuentro.

Las reuniones formales entre Morena y sus aliados rumbo a 2027 buscarán conciliar a las tres organizaciones políticas que cada vez más parecían divergir, tanto en temas legislativos como en posibles candidaturas para los comicios intermedios.

En el legislativo, la alianza alcanzó su máximo punto de tensión luego de que el 11 de marzo diputados del Verde y del PT rechazaran la primera reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y decidieran dejar afuera la posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato en el “Plan B”.

Karen Castrejón, dirigente del PVEM, durante la conferencia de prensa. (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava)

En lo electoral, el Partido Verde ha perfilado que irá solo a las elecciones en San Luis Potosí, donde la senadora Ruth González Silva, y esposa del gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, buscaría contender.

Aunque Silva ha reiterado que todavía no decide si se lanzará por la gubernatura, también ha dicho que el Verde le lleva años de ventaja en Morena en el estado.

“En San Luis Potosí todavía (Morena) necesita hacer un trabajo de muchos años”, declaró, apuntando que el partido oficial fue la cuarta fuerza en las elecciones de 2021 y tercera en 2024.

En la Ciudad de México, el PVEM anunció que también competiría por su cuenta debido a que la relación con Morena es casi inexistente.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del Gobierno ni del Poder Legislativo. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la Ciudad”, explicó el pasado 15 de abril el secretario general del PVEM en la capital, Jesús Sesma.

Verde y PT reconocen a Citalli Hernández

Hernández regresó a la operación política de Morena tras su salida de la Secretaría de Mujeres, anunciada el 16 de abril.

El movimiento fue reconocido por senadores del Partido del Trabajo y del Partido Verde, quienes subrayaron el perfil conciliador de la morenista como presidenta nacional de Elecciones de Morena.

“El perfil conciliador, la formación política e ideológica de Citlalli y sus firmes convicciones, la experiencia que tiene no solamente territorial, sino también en la construcción de las alianzas, yo creo que es un gran punto de partida para la construcción de la coalición del 27″, señaló la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT y quien participa en la mesa electoral de su partido.