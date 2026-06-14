¡Ojo con las coladeras! Basura causa el 50 por ciento de las inundaciones en CDMX: Protección Civil

Las autoridades capitalinas aseguraron que la basura que obstruye el drenaje es la responsable de la mitad de las inundaciones en la Ciudad de México.

Barrer la entrada de tu casa podría evitar que vivas como un ajolote esta temporada de lluvias. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que, en la Ciudad de México, la basura acumulada en las calles es la causa del 50 por ciento de las inundaciones.

La dependencia capitalina recordó que la CDMX está asentada sobre una cuenca lacustre endorreica (sin salida natural de agua), se construyó sobre el antiguo Lago de Texcoco y cada año, debido a la sobreexplotación del subsuelo, sufre hundimientos.

“En esta temporada de lluvias, atiende las recomendaciones y prevé riesgos. ¡Con tu apoyo podremos evitarlas!”, pidió la SGIRPC en redes sociales.

La Ciudad de México se hunde

La velocidad a la que la Ciudad de México se hunde ha llamado la atención de la NASA, que registró el fenómeno desde el espacio.

El satélite NISAR, de la agencia espacial estadounidense, detectó que el suelo de la CDMX se hunde lentamente, al menos 1.2 centímetros al mes, según un monitoreo hecho entre octubre del 2025 y enero del 2026.

“NISAR (Radar de Apertura Sintética de la NASA e ISRO) puede rastrear los cambios en tiempo real en la superficie terrestre desde la órbita, sin las limitaciones de las nubes o la vegetación que dificultan el funcionamiento de los sensores ópticos y los radares de alta frecuencia”, detalló la NASA.

En un comunicado, la agencia explicó que el área metropolitana de la CDMX se hunde debido al bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano.

La NASA detectó el hundimiento de la CDMX. (NASA). (NASA.)

Añadió que un ingeniero documentó el problema por primera vez en 1925, y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas del área metropolitana se hundían alrededor de 35 centímetros por año, dañando infraestructuras como el Metro.

Recomendaciones para la temporada de lluvias

La dependencia capitalina dio una serie de recomendaciones para la temporada de lluvias. Estas son:

No viertas grasas ni sustancias corrosivas al drenaje.

Si cambias el aceite de tu auto, nunca lo tires por la coladera.

No arrojes desperdicios o escombros en ríos.

No tires basura en las calles, barrancas o laderas.

Deposita siempre la basura en los contenedores especializados.

No arrojes colillas de cigarros desde tu vehículo.

Reduce el uso de bolsas de plástico.

Barre tu calle y coladera, mantenlas libres de basura.

Apenas el viernes 12 de junio, en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, colonia Arenal Tepepan, el drenaje se vio rebasado y derivó en un encharcamiento de 250 metros de espejo por 90 centímetros de tirante.

Otras afectaciones se registraron en los carriles centrales y laterales de Anillo Periférico con dirección al oriente, donde quedó varado un vehículo, por lo que se solicitó la activación de una planta de bombeo.

-Con información de Quadratín.