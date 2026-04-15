Camión de basura rebasa altura de puente vehícular e impacta a dos trabadores en Edomex

Dos recolectores de basura sufrieron un fatal accidente, luego de que el camión donde viajaban rebasara la altura de un puente vial.

Dos trabajadores que viajaban en la parte superior de un camión, que transporta desechos, murieron tras impactar sus cabezas en un puente vehicular de la avenida Gustavo Baz, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Una persona más resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado al Hospital General de Traumatología del IMSS, ubicado en la zona de Lomas Vedes.

Los trabajadores viajaban en la parte alta de las bolsas de basura, y al parecer no lograron salvar la estructura del puente

Así ocurrió el fatal incidente con recolectores de basura

Tras el impacto el conductor de la unidad detuvo su marcha sobre Periferico Norte. Los cuerpos de los trabajadores quedaron sobre las bolsas con basura que ampliamente rebasaban la capacidad del vehículo.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y paramédicos, quienes confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal, lo que ocasionó severas afectaciones viales debido a la reducción de carriles.

En el lugar también se encuentran elementos de la Fiscalía del Estado de México, quienes realizan las diligencias correspondientes para el levantamiento y traslado de los cuerpos.

Detienen a chófer del camión de basura

Tanto el camión recolector, como el operador fueron puestos a disposición del Ministerio Público en turno del Centro de Justicia de Naucalpan, quiencontinuará con las indagatorias.