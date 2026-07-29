Una explosión en una fábrica de pirotécnia en Ocotepec, Cuernavaca, deja un muerto y dos heridos

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas tras la detonación en un presunto taller de pirotecnia.

Una explosión en un inmueble presuntamente dedicado a la fabricación artesanal de pirotecnia en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, dejó como saldo una mujer fallecida y dos hombres lesionados, uno de ellos reportado en estado grave.

El siniestro movilizó de inmediato a personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Bomberos y Protección Civil municipal, Cruz Roja Mexicana, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron labores de rescate, control de riesgos e inspección en los inmuebles colindantes.

De acuerdo con los reportes oficiales y del coordinador estatal de Socorros, Mauricio Díaz Salgado, las afectaciones humanas tras la detonación se dividen de la siguiente manera:

Se confirmó el deceso de una mujer en el lugar de los hechos. Un hombre adulto fue trasladado a un hospital con traumatismo craneoencefálico tras ser rescatado de entre los escombros provocados por el colapso de una losa y una barda perimetral. Su estado de salud se reporta como grave. Un menor de edad fue ingresado a un nosocomio para recibir atención médica especializada debido a quemaduras.

Explosión genera pánico y crisis nerviosas

Alrededor de 10 personas fueron atendidas en el sitio por personal paramédico tras sufrir colapsos nerviosos a causa del estruendo.

“Las labores de auxilio, remoción de escombros y evaluación del área continúan de manera coordinada”, informaron las autoridades, quienes exhortaron a la población a ceder el paso a los vehículos de emergencia y mantenerse informados mediante canales oficiales.

El incidente ocurrió en la comunidad originaria de Ocotepec, ubicada sobre la carretera federal hacia Tepoztlán. Este poblado se rige bajo el sistema de usos y costumbres para la organización de sus festividades religiosas y comunitarias.

Como parte de sus tradiciones ancestrales, la elaboración artesanal de pirotecnia —empleada en la fabricación de castillos, toritos y cohetes— cuenta con un profundo arraigo histórico en la localidad. Aunque este tipo de actividad opera bajo regulaciones específicas, implica un alto riesgo operativo por la manipulación de pólvora en zonas habitadas.

Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la causa exacta de la explosión y deslindar responsabilidades.