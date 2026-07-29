EU procesa crudo ‘a toda máquina’, pero no basta: ¿Por qué no baja el precio de la gasolina y el diésel?

Las refinerías estadounidenses procesaron cerca de 17 millones de barriles de crudo al día, el promedio semanal más alto desde 2019.

Las refinerías estadounidenses están transformando el petróleo crudo en productos como gasolina y diésel a un ritmo no visto desde antes de la pandemia de COVID-19, pero incluso eso difícilmente logrará frenar el aumento vertiginoso de los precios en medio de una crisis histórica de combustible.

Según la Administración de Información Energética, la semana pasada las refinerías procesaron 17 millones de barriles de petróleo crudo al día, en un esfuerzo a toda máquina para satisfacer la demanda mundial y nacional de combustible . Este es el promedio semanal más alto desde septiembre de 2019.

En el Medio Oeste, las refinerías procesaron la mayor cantidad de crudo registrada en una semana.

Según Matt Smith, director de investigación de materias primas de Kpler, la escasez mundial de combustible está llevando a las refinerías a hacer todo lo posible por obtener márgenes de beneficio excepcionalmente altos. Los mercados de combustibles cuentan con escaso margen de maniobra tras las interrupciones del suministro derivadas de las guerras en Ucrania e Irán.

“Los márgenes de refinación extraordinariamente altos siguen incentivando a las refinerías a operar al máximo, lo que se traduce en una fuerte demanda de reservas de crudo”, dijo Smith.

¿Por qué no baja la gasolina en Estados Unidos?

A pesar del aumento vertiginoso en los índices de procesamiento, es poco probable que los consumidores estadounidenses noten un alivio significativo en las gasolineras próximamente. Los mercados de combustible en Estados Unidos siguen ajustados, con los futuros de la gasolina y el diésel al alza. Esto supone más quebraderos de cabeza para los conductores estadounidenses que se enfrentan a una gasolina a 4 dólares el galón y un nuevo obstáculo para los bancos centrales, desesperados por contener la inflación.

Pero los efectos de esta presión se hacen visibles en las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos, que cayeron a su nivel más bajo desde 2018, con una disminución de más de 7 millones de barriles, según datos de la EIA. Esto es otra señal de que las reservas del mercado petrolero se están reduciendo a medida que aumentan las tensiones en la guerra con Irán.

Las reservas en Cushing, Oklahoma, el principal centro de almacenamiento comercial de crudo de Estados Unidos, se encuentran por debajo de los 20 millones de barriles, un nivel considerado como el mínimo operativo. Además, la prima por la compra de un barril de crudo para entrega en septiembre, en comparación con octubre, aumentó aún más el miércoles, lo que refleja la preocupación del mercado por la disponibilidad de suministro inmediato.

Sin duda, los mercados mundiales de petróleo crudo han demostrado una notable resistencia este año, pero el panorama para los combustibles es mucho más frágil.

Escasez mundial de combustible mantiene la presión sobre EU

Rusia, aún afectada por los ataques con drones ucranianos a sus refinerías, ha prohibido las exportaciones de gasolina hasta fin de año y contempla extender un mes más la prohibición vigente del diésel. En Oriente Medio, las refinerías se enfrentan a la incertidumbre del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Los márgenes de beneficio del diésel en Estados Unidos se encuentran cerca de máximos históricos.

Mientras tanto, países desde Europa hasta Sudamérica luchan por conseguir suministros de combustible, lo que ha disparado las exportaciones estadounidenses. Esto está ralentizando la reposición de las reservas estadounidenses, a pesar de que las refinerías operan a niveles casi récord. Las exportaciones de gasolina se mantienen en torno a los promedios estacionales, mientras que las de combustibles destilados como el diésel alcanzaron niveles cercanos a los máximos históricos.

Las reservas de gasolina en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios la semana pasada, alcanzando su nivel más bajo para esta época del año desde 2012. Y si bien las reservas de combustible destilado aumentaron en 1.1 millones de barriles, el ritmo de incremento, relativamente lento, significa que las existencias estadounidenses se encuentran ahora en su nivel más bajo para esta época del año desde el 2000.

Es posible que surjan más problemas para las reservas de combustible en Estados Unidos. La refinería de Motiva Enterprises LLC en Port Arthur, en la costa del Golfo de Texas, la más grande del país, cerró el lunes una unidad clave para la producción de gasolina, según informó una persona familiarizada con las operaciones.