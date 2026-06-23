¿Hay desabasto de gasolina? Esto dicen gasolineros sobre precios y la tregua en Medio Oriente

En algunas regiones del país se han registrado retrasos en las entregas de gasolina.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) descartó que exista un desabasto de combustibles en México, aunque reconoció que en diversas regiones del país se han registrado retrasos en las entregas debido a una mayor presión sobre la capacidad logística de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente nacional de Onexpo nacional, Enrique Félix Robelo, explicó que la disminución de las importaciones realizadas por particulares ha provocado que más estaciones de servicio recurran a Pemex para abastecerse, situación que ha generado demoras temporales en algunas zonas del país.

“Lo que nosotros hemos recibido de información son retrasos en las entregas, no tanto como desabastos”, afirmó durante la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de Gasolinas y Diésel.

El representante empresarial señaló que, pese a estas dificultades, Pemex mantiene la capacidad para atender la demanda nacional y que los problemas observados responden principalmente a factores logísticos y de distancia en ciertas regiones.

¿Cómo influirá en la gasolina la situación de Medio Oriente?

Respecto al comportamiento de los precios, Robelo consideró que el reciente descenso de las cotizaciones internacionales del petróleo, impulsado por una disminución de las tensiones en Medio Oriente, podría traducirse en reducciones para los consumidores mexicanos durante las próximas semanas.

Sin embargo, aclaró que el efecto no será inmediato “hay que esperar unas dos semanas a que estos precios empiecen a reflejarse en el mercado”, dijo.

El dirigente también destacó que los márgenes de comercialización continúan presionados, especialmente en el mercado del diésel. Actualmente, el margen bruto ronda los 1.50 pesos por litro en el caso del diésel y alrededor de 2-2.30 pesos por litro para la gasolina regular, antes de descontar los costos operativos de las estaciones de servicio.

Sobre el acuerdo para mantener un precio tope en el diésel, indicó que fue concebido como una medida temporal y que la Secretaría de Energía (SENER) convocará próximamente a nuevas mesas de diálogo para evaluar su continuidad.

De acuerdo con datos presentados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), alrededor del 78 por ciento de las estaciones de servicio cumplen actualmente con el precio acordado para el diésel, mientras que los casos de incumplimiento se concentran principalmente en regiones donde los costos logísticos son más elevados.