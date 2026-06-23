Residencias de marca expanden en Latam

El real estate turístico de lujo en playas y ciudades de América Latina sostiene su crecimiento, al acumular sólo en México 96 proyectos inmobiliarios con los cuales lidera las primeras posiciones en el continente americano.

Esta inercia evidencia el peso de los ciclos de cada mercado, así como el crecimiento del lujo y el lifestyle que soportan la rentabilidad de los proyectos, en especial los que integran hotelería y residencias liderados soportados por 12 cadenas globales que expanden territorio en la región.En su más reciente reporte Branded Residences The Americas, la firma Savills estima que esta tendencia continuará en los próximos 5 años mediante el crecimiento de cadenas hoteleras como The Ritz-Carlton, Four Seasons, St- Regis, Autograph Collection, Rosewood, Waldorf Astoria, W que lideran el ranking por su presencia actual y proyectos en el pipeline.Igual sucede con Pininfarina, YOO Studio, Trump, YOO Inspired by Starck, Nobu, Armani y un total de 13 cadenas no hoteleras con proyectos en la región.

En ambos rubros, México ocupa la segunda posición en el continente después de Estados Unidos y antes de Brasil, Canadá, Costa Rica y República Dominicana, entre un total de 12 mercados donde 60% de los proyectos residenciales se ubican en zonas urbanas.

“Norteamérica fue la cuna del primer proyecto residencial de marca (Sherry Netherland, 781 Fifth Avenue, Nueva York, en 1927); por lo tanto, no sorprende que América, que comprende Norteamérica y el Caribe y Latinoamérica, siga siendo la región más consolidada en el sector de residencias de marca a nivel mundial”, detalla el reporte.

Señala también que con 370 proyectos finalizados, la región concentra actualmente el 45 % del total mundial, así como más de 350 proyectos cuya finalización se prevé en 2032.Otro factor fundamental de esta inercia, es que 60 % de los proyectos residenciales de marca en Norteamérica se ubican en zonas urbanas; en cambio, el 60 % de los productos de marca se ubican en zonas turísticas.No menos importante es que pese al liderazgo global de los desarrollos compartidos (hotel – residencia), en el continente existe una creciente inclinación hacia los desarrollos independientes, mismos que representan actualmente 30% de los proyectos terminados y lo serán 37% hacia 2032.“Las principales marcas hoteleras siguen valorando las ventajas de desarrollar residencias de marca independientes, un modelo que monetiza el valor de la marca con menor complejidad operativa, especialmente en mercados donde la demanda residencial supera la oferta hotelera”, explica.Savills también considera que el resto del mundo se está poniendo al día a un ritmo creciente, que significa que para 2032, la participación de América en el total mundial de proyectos se reducirá al 39 %, con una rápida recuperación de la región de Oriente Medio y África.

No obstante, el Caribe y Latinoamérica representan el mayor crecimiento de la región, un ritmo equivalente a 28% de los proyectos finalizados en América, y se prevé que esta proporción crezca un 194% para 2032.

“Creemos que México es un mercado que todavía va a crecer mucho y que el cambio de algunos problemas actuales podría ser mucho más grande”, destaca Jorge M. Pérez, Presidente ejecutivo fundador de Related Group desarrollador con distintos proyectos en el país.

Pérez asegura que un punto clave en el éxito de los proyectos es que el desarrollador encuentre la mejor ubicación, arquitecto, interioristas y arte, “es decir trayendo lo mejor comparado con las ciudades importantes se genera confianza”.Esta perspectiva complementa la visión de Savills que ubica a México, Brasil, Costa Rica y la República Dominicana como mercados fundamentales para el desarrollo de la región.En el reporte señala a Ciudad de México y Sao Paulo como “las principales ciudades de entrada a Latinoamérica, porque impulsan un fuerte crecimiento regional, sustentado por el creciente poder adquisitivo interno y un cambio en el comportamiento de los compradores, influenciado por la evolución de la dinámica política y la incertidumbre en materia de políticas públicas en Estados Unidos”.