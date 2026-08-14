Enjuician a adolescente en Jalisco por reclutar jóvenes para el crimen: Lo acusan de trata de personas

El adolescente pasaría por la joven quien dijo haber sido contactada por redes sociales sobre la vacante de empleo falsa.

Un adolescente de 17 años, fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas, tras ser señalado de intentar reclutar a una menor de edad para integrarla a actividades de la delincuencia organizada.

Su detención se registró cuando daba instrucciones a una adolescente que iba a recoger en la Central Camionera Nueva de Guadalajara.

Un juez de control le dictó la medida cautelar de cinco meses de internamiento preventivo y tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La joven rescatada fue apoyada por empleados de un empresa transportista mientras la aseguraban los policías, y les manifestó que había sido contactada mediante redes sociales para acudir a una supuesta oferta de trabajo en el Área Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, desconocía el lugar donde laboraría, las actividades que realizaría y el salario que recibiría.

Engañan con empleos falsos a jóvenes en Jalisco

Su reclutador mantuvo comunicación mediante mensajes y llamadas telefónicas con las personas que la habían citado.

Ese mismo día, con diferencia de minutos, fue rescatada otra adolescente en la misma terminal camionera. La afectada, de 16 años, acudió por cuenta propia al módulo itinerante de la Policía municipal para solicitar apoyo, luego de que personas desconocidas la contactaron mediante TikTok y le ofrecieran un empleo con un supuesto salario de entre 10 y 15 mil pesos semanales en el municipio de Ocotlán.

La menor explicó que únicamente le indicaron que debía trasladarse a la Nueva Central Camionera, donde un vehículo solicitado mediante plataforma pasaría por ella; sin embargo, no conocía la empresa para la que trabajaría, ni las funciones que desempeñaría.

En otros hechos, fueron rescatados de su cautiverio Bruno Santiago y su amigo Héctor, ambos de 15 años de edad, en la localidad de Zirándaro en Guerrero; tenían reporte por desaparición después de que fueron vistos por última vez en la colonia Lomas del Mirador, de Tlajomulco Zúñiga, el pasado 27 de julio.

Jóvenes reciben protección tras ser rescatados de red de trata de personas

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, señaló que los adolescentes reciben medidas de protección y acompañamiento integral de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Obviamente al vivir un contexto de reclutamiento, pues necesitan medidas de protección y no solamente eso, sino el apoyo integral de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que van a estar bien en todos los ámbitos que los rodean”, dijo.

La funcionaria descartó que las cifras representen un foco rojo para el estado, y declaró que existe una disminución respecto de años anteriores.

Además, gregó que la desaparición de adolescentes es un fenómeno multifactorial y que la mayoría de las denuncias corresponden a casos recientes.

Ante el riesgo de reclutamiento por grupos delictivos, se emprendió en Jalisco la campaña preventiva “No es lo que parece”, que busca alertar sobre falsas ofertas de empleo utilizadas para captar a jóvenes.

Así mismo se han identificado 257 cuentas vinculadas con este tipo de acercamientos, y los nombres de las cuentas desde las que se difunden estos contenidos ostentan desde combinaciones de números, hasta palabras y referencias asociadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente.