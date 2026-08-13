Ataque a primos de Alfredo Olivas: Fiscalía de Jalisco identifica a dos sicarios y asegura camioneta

Primos del cantante Alfredo Olivas fueron atacados en una taquería en Zapopan. (Foto: Cuartoscuro.com).

La Fiscalía General de Jalisco identificó a dos de los sicarios involucrados en el ataque armado contra los primos del cantante Alfredo Olivas, además, aseguró una camioneta vinculada con el caso.

La agresión directa contra los primos de Alfredo Olivas ocurrió la noche del miércoles en una taquería de Zapopan. Las autoridades analizan si está relacionado con antecedentes de violencia contra otros familiares del artista. Para determinar el móvil, estudian los antecedentes de las víctimas, las imágenes de videovigilancia y se realizan peritajes.

¿Quiénes son los familiares de Alfredo Olivas atacados en Zapopan?

De acuerdo con las indagatorias, Vicente Trinidad Olivas Ruiz y Jesús Aarón Olivas Cázares eran familiares del cantante de corridos Alfredo Olivas. Ambos eran originarios de Sinaloa y, según las actas ministeriales, se dedicaban a la venta de automóviles.

Vicente Trinidad murió durante la agresión, mientras que Jesús Aarón permanece hospitalizado en un hospital privado, bajo un fuerte resguardo de seguridad.

Alfredo Olivas ha cantado narcocorridos en palenques, como ‘El Malo de Culiacán’. (Foto: Cuartoscuro.com). (Luis Ramírez)

Las autoridades señalaron que las personas involucradas tenían relativamente poco tiempo de residencia en Jalisco. Uno de ellos llevaba poco más de dos meses en el estado y otro aproximadamente un año, por lo que la investigación también se extenderá a los lugares donde residían anteriormente.

En el mismo ataque murió Pedro Fidel Álvarez Torres, de 22 años, originario de Coahuila, quien acompañaba a los Olivas.

Además, dos empleados de la Taquería Fermín, de 22 y 25 años, resultaron heridos y fueron trasladados a una unidad de la Cruz Verde de Zapopan, donde recibieron atención médica.

“Los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares de las dos personas que resultaron sin vida. De los lesionados, hay buena evolución, ya están por de alta a tres de ellos, uno todavía va mejorando”, dijo Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal en Investigación Criminal Especializada.

Así fue el ataque contra los primos de Alfredo Olivas

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la Taquería Fermín, especializada en comida estilo Sinaloa, ubicada en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima, en Zapopan.

Según versiones de testigos, aproximadamente ocho sujetos llegaron a bordo de tres camionetas e ingresaron al establecimiento con armas de fuego. Dos de ellos dispararon directamente contra los primos Olivas y su acompañante.

“La unidad de inteligencia de la Fiscalía está haciendo su labor, es una agresión directa. No podemos aseverar en este momento que tenga relación con otros antecedentes que ha tenido la familia”, explicó Alfonso Gutiérrez Santillán.

Esta no es la primera ocasión en la que los familiares del cantante Alfredo Olivas son víctimas de un ataque armado. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Fiscalía asegura camioneta y dos armas de fuego tras ataque a primos de Alfredo Olivas

El vicefiscal informó que las autoridades localizaron un vehículo de alta gama a dos cuadras de la taquería. La unidad estaba mal estacionada sobre la avenida Jarales, en el cruce con avenida La Cima.

Dentro del vehículo fueron encontradas dos armas de fuego, que ya fueron aseguradas y procesadas por personal de servicios periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Sin embargo, la Fiscalía todavía no confirma que esas armas hayan sido utilizadas durante el ataque. Para determinarlo, las autoridades llevan a cabo estudios balísticos.

Fiscalía identifica a dos presuntos agresores

La Fiscalía de Jalisco ya identificó a dos sujetos que habrían participado directamente en el ataque.

De acuerdo con el vicefiscal, las imágenes de las cámaras de videovigilancia permitieron observar a los dos hombres cuando ingresaron al establecimiento, realizaron las detonaciones y posteriormente salieron del lugar.

“Tenemos identificados a dos sujetos que participaron, que fueron los que en las cámaras de videovigilancia se ve que ingresan, hacen las detonaciones, salen. Entonces, son dos sujetos que son los que participaron directamente en la agresión”.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

¿Cuál fue el móvil del ataque contra los familiares de Alfredo Olivas?

La investigación se encuentra en una etapa inicial y la Fiscalía todavía no tiene avances concluyentes sobre el móvil de la agresión a la familia de Alfredo Olivas.

Las autoridades continúan revisando las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la taquería y analizan los antecedentes de las víctimas en los estados donde residían antes de trasladarse a Jalisco.

El vicefiscal también señaló que los primos Olivas no habían reportado amenazas previas.

Entre las líneas de investigación se encuentra una posible relación con actividades del crimen organizado, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado que esa sea la causa del ataque.

Circula video del ataque en la Taquería Fermín

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales algunos videos que muestran imágenes del ataque ocurrido en el establecimiento.

Uno de ellos, con una duración de 52 segundos, muestra el interior de la taquería momentos antes de la agresión, cuando había comensales y trabajadores en el lugar.

En las imágenes se observa a varios sujetos vestidos de negro que ingresan al establecimiento y se aproximan a la mesa donde se encontraban los primos Olivas y otras personas. Posteriormente, los hombres accionan sus armas de fuego y escapan del lugar.