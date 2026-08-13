Así fue la graduación de Cristian Castro: Su mamá Verónica apareció con oxígeno y él fue atendido por paramédicos

Cristian Castro se graduó de la preparatoria a los 51 años. Su mamá fue la madrina de la generación. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Cristian Castro terminó la preparatoria a los 51 años y celebró este 12 de agosto su ceremonia de graduación de la primera generación de Prepa W, una institución afiliada a la UNAM; sin embargo, el intérprete de ‘Por amarte así’ tuvo un percance médico en medio del alboroto.

Verónica Castro, egresada de la UNAM, fue madrina de la generación —integrada por 18 estudiantes— y entregó a cada uno una veladora y un rosario de plata. Además, dio un emotivo discurso en la ceremonia, auxiliada con oxígeno: “Estoy feliz porque realmente él (Cristian) tenía una ‘comezón’ (...) él dijo: ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’. Yo lo felicito a mi hijo con todo mi corazón”.

La licenciada Verónica Castro recordó la influencia del estudio en su trayectoria artística —cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM—: “¡Cómo abre los ojos el estudio! (...) La diferencia entre mis compañeras y yo fue que estudié, terminé una carrera, me veían diferente, me sentía diferente".

El cantante y actor Cristian Castro acompañado de su tía Beatriz, a su llegada al Teatro Royal Pedregal. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Tras estudiar la prepa en línea, Cristian Castro manifestó su interés de estudiar la carrera de diseño industrial: “Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”.

En el evento también estuvieron presentes su tía Beatriz Castro, su hermano Michelle y su tío Fausto Sáenz. El músico, reconocido como graduado de honor, interpretó los temas ‘Estudiar’, ‘Sueños’ y ‘My Happiness’.

Aunque todo fue aplausos y festejos en la gala, al final Cristian Castro tuvo que retirarse por un malestar.

¿Qué le pasó a Cristian Castro?

De acuerdo con Univisión y Despierta América, el músico fue atendido por paramédicos en el evento. La productora Lila Solana, cercana a la familia, explicó a la prensa que el cantante no daría más declaraciones: “Una disculpa de su parte, se tuvo que ir a acostar”.

“Yo creo que es la combinación de la emoción, de la impresión, de hacer un sueño realidad, que estuvo su mamá presente, su familia y por eso hubo, yo creo, un desgaste físico y está tomando un reposo, un descansito”, detalló.

Al parecer, al recién graduado se le bajó la presión y, aunque no fue de gravedad, se le aconsejó reposo.

Solana recordó que Castro tuvo una semana intensa, con varios compromisos laborales: “Nada más es cansancio, agotamiento. Acuérdense de que viene de concierto el lunes, concierto el martes, hoy este evento que es de tanta emoción, tanto cariño”.

Sin embargo, el músico se recuperó y luego celebró en una fiesta organizada en casa de Verónica Castro.

La actriz y cantante Verónica Castro arribó con oxigenación complementaria al Teatro Royal Pedregal para asistir a la ceremonia de graduación de su hijo, el cantante y actor Cristian Castro. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

¿Por qué Verónica Castro usó oxígeno en la graduación de su hijo Cristian?

Verónica Castro entró al evento en la segunda llamada, acompañada de su mánager Lila Solana y su hermano Fausto Sáenz, tenía dificultades para caminar y un tanque de oxígeno.

Al respecto, Solana dijo a la prensa que la actriz está “muy bien de salud” y el tanque fue preventivo: “Imagínense la emoción como mamá de que hoy su hijo finalmente se recibe de prepa, es el inicio de otra carrera. Vero prefirió venir protegida y traerse su oxígeno para evitar sentirse mal”.