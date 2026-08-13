La historia de ‘El Vikingo’, exboxeador detenido por extorsión que entrenó con el hermano de ‘Canelo’ Álvarez

Cristian ‘N’, ‘El Vikingo’, era un prometedor prospecto del boxeo mexicano. Tras ser multicampeón estatal, la dinastía Álvarez lo adoptó para ayudarlo a crecer como profesional.

Sin embargo, terminó detenido en su natal Michoacán y acusado de presuntos delitos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Cristian ‘N’, ‘El Vikingo’, exboxeador ligado al CJNG?

Cristian ‘N’ nació en Uruapan, Michoacán. Inició en el boxeo entrenado por su hermano mayor en la cochera y, a los 13 años, comenzó formalmente en un gimnasio. Aunque inició en peso pluma, también bajó a superpluma y tuvo experiencia en ligero.

“Desde que entrenaba de chico, veía las peleas de los campeonatos y mi sueño siempre era que me anunciaran en una cartelera grande y no voy a parar de hacerlo hasta lograrlo”, expresó en un video para el canal de YouTube Todos Peleamos.

Como boxeador amateur, fue campeón estatal de Michoacán en tres ocasiones y participó en competencias regionales y nacionales, aunque con poca fortuna ante el talento de los pugilistas de Jalisco.

‘El Vikingo’ se mudó de Uruapan a Zapopan para entrenar con el hermano mayor del ‘Canelo’, Rigoberto ‘El Español’ Álvarez. Debutó profesionalmente en junio de 2021 con una victoria por nocaut técnico ante Jonathan Hernández en El Salto, Jalisco.

“Me ha ido bastante bien, es una tierra muy grande, más de lo que es Uruapan a la cual yo estaba acostumbrado y me ha abierto muchas puertas esta ciudad”, expresó sobre su cambio de ciudad.

Según explicó, una de sus mayores motivaciones como boxeador profesional era ganar dinero para ayudar a sus familiares de bajos recursos y poder “llevar una vida mejor, la que todos queremos tener, y ser alguien”.

Luego de tres victorias, ‘El Vikingo’ sufrió su primer descalabro en agosto de 2022, cuando perdió por decisión dividida ante Alexis ‘Picudito’ Molina en la Arena Jalisco de Guadalajara. “Sufrí una lesión que me complicó la pelea y terminé perdiéndola”, explicó al canal Nueva Sangre Box TV.

De acuerdo con una entrevista para NDBX Promotora Deportiva, el apodo de ‘Vikingo’ proviene de que Cristian es “muy fan de la mitología nórdica”, por lo que sus amigos le pusieron el apodo.

“Quiero hacer historia en mi estado, Michoacán, también quisiera hacer historia en México y mundialmente. Quisiera ser recordado como alguien que dejó marca en el boxeo y era de Uruapan, Michoacán”, expresó.

A otros boxeadores les dejó un mensaje: “Que le echen ganas y no se desesperen, hay muchos momentos de desesperación que uno ya quiere tirar la toalla, pero es donde más le debe meter uno y a darle, porque de esos momentos vienen muchos, pero hay que saberlos cortar”.

Según la plataforma BoxRec, donde ‘El Vikingo’ aparece como boxeador inactivo, tuvo 12 peleas profesionales, con ocho victorias, cinco de ellas por nocaut, tres derrotas y un empate. Su última contienda fue en mayo de 2025, cuando cayó ante Alan García por decisión unánime en la Pechanga Arena de San Diego, California.

En ese entonces también realizó sus últimas publicaciones en redes sociales. “Pin*** pelea que te robaron”, le comentó ‘El Español’ Álvarez en un video sobre su última pelea.

Entre sus fotos destacadas hay una de junio de 2024, en la que posaba junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Tras permanecer varios meses alejado de las redes sociales, ‘El Vikingo’ fue detenido el 7 de agosto en Michoacán por su presunta participación en extorsiones contra productores aguacateros, comerciantes y empresarios de la región de Uruapan, presuntamente ligadas con el grupo ‘Los R’s’, una célula vinculada al CJNG.

“Había desempeñado funciones de enlace y relación con actividades de extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares. A este personaje se le ubicaba en bares haciendo cobros de extorsión”, explicó José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Cruz Medina aseguró que el exboxeador explicó que “mantenía una relación cercana” con Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2’, quien es hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, ‘El R1’, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo. También se le vincula a Los R’s con el feminicidio de Valeria Márquez, influencer asesinada mientras transmitía en vivo.