‘Canelo’ Álvarez donará 80 mil pesos a boxeador para competir en Europa: ¿Quién es Josué Zepeda?

Josué Zepeda llega a Budva, Montenegro tras su participación en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19 de Tailandia. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro)

Josué Zepeda, un joven boxeador mexicano, siente que “está soñando despierto”, luego de recibir el apoyo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para acudir al Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 que se realizará en Budva, Montenegro.

El pugilista, que compite en la división de peso ligero, fue convocado para representar a México en la competencia mundial; sin embargo, detalló que la Federación Mexicana del Boxeo no contaría con apoyo económico.

Por este motivo, Josué Zepeda pidió ayuda para reunir 80 mil pesos que le permitieran cubrir sus viáticos en Europa, un llamado al que respondieron diferentes personalidades, entre ellas el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿Qué le dijo ‘Canelo’ Álvarez a Josué Zepeda?

En el video que el joven pugilista compartió para solicitar donaciones, explicó que el dinero estaría destinado 100 por ciento a cubrir su estancia en Budva, donde se realizará el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 en octubre.

De acuerdo con Josué, los 80 mil pesos cubren boletos de avión, hospedaje, alimentación, traslados, trámites migratorios y gastos adicionales. Una cantidad que debía reunir en muy poco tiempo.

“Para cubrir estos 80 mil tenemos como fecha límite el 21 de agosto, para esto quiero pedirles todo su apoyo, cualquier donación, aporte es bienvenido”, comentó e indicó que asistir a la competencia en Montenegro es uno de sus más grandes sueños.

El video de Zepeda se viralizó en redes sociales y llegó hasta ‘Canelo’ Álvarez, quien, a través de un comentario en la publicación, se comprometió a apoyar económicamente a Josué.

Saúl 'Canelo' Álvarez se comprometió a ayudar al joven boxeador para su competencia en Europa. (Foto: Captura de pantalla)

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito”, escribió el boxeador profesional; además, en otra publicación el equipo de ‘Canelo’ le pidió a Josué enviarles un mensaje.

El tapatío no fue el único que se mostró dispuesto a apoyar a Zepeda, ya que en la publicación también se hicieron presentes el actor Jaime Camil, el cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ y Gabito Ballesteros.

En un comentario, el cantante de corridos bélicos afirmó que él se sumaba al apoyo que ya había ofrecido Saúl Álvarez: “A la orden también por este lado con mi compa, Canelo, estamos pa’ sumar. ¡Arriba México y éxito mi viejo!”, dijo.

Ante el respaldo que recibió, tanto de famosos como de otras personas, Josué Zepeda aseguró sentir que vive algo irreal: “Estoy soñando despierto. Muchas gracias a todos por el apoyo”.

¿Quién es Josué Zepeda, boxeador a quien apoyará ‘Canelo’?

Josué Zepeda es un boxeador mexicano que compite en la categoría Sub-19, en la división de peso ligero (60 kilos). No es nuevo en el deporte, ya que ha participado en otros torneos a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con su perfil de Instagram, ha acudido al Festival Olímpico del Boxeo en diferentes ocasiones, donde ganó cinco medallas de oro y una de plata; además, ya formó parte de una Copa Mundial de Boxeo.

En marzo de este año, Josué Zepeda acudió al campeonato Sub-19 que se realizó en Tailandia, donde consiguió una victoria por decisión unánime sobre el rumano Iulian Stefan Udroiu en la categoría de los -60 kilogramos, lo que le permitió avanzar a los cuartos de final.

Ahora, el siguiente objetivo es el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19, que se realizará del 14 al 28 de octubre en Budva, Montenegro, país que recibirá la competencia por primera vez en la historia.

Los enfrentamientos tendrán lugar en el Centro Deportivo Mediterráneo. De acuerdo con la organización, los competidores tienen la posibilidad de llegar días antes del arranque de actividades para ingresar a un campamento de entrenamiento y aclimatación.