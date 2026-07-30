Wall Street ‘amanece’ con ganancias gracias a reportes corporativos: ¿Cuánto repuntan las acciones HOY?

Las operaciones en Wall Street presentan repuntes, luego de sólidos resultados corporativos de firmas tecnológicas, mientras que en paralelo los inversores asimilan cifras económicas publicadas en Estados Unidos como el PIB y la inflación PCE.

El Nasdaq repunta 2.63 por ciento, alrededor de los 25 mil 88.32 enteros, el S&P 500 con 1.21 por ciento más, se sitúa en los 7 mil 405.83 puntos, mientras que el Dow Jones con 51 mil 916.24 unidades, sube 0.63 por ciento.

“Consideramos que el mayor catalizador será el sólido reporte de Microsoft, demostrando que las apuestas en el sector de la inteligencia artificial (IA) están empezando a dar rendimientos.

“Ello eclipsaría la lectura mixta de indicadores económicos en los Estados Unidos (el PIB creció menos a lo previsto y el deflactor del gasto se moderó), la pausa con tono restrictivo del anuncio del Fed de ayer y la continuidad de las hostilidades en Medio Oriente”, indicaron analistas de Bx+.

¿Cómo operan HOY 30 de julio las bolsas en México y Europa?

El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, reporta un aumento de 1.03 por ciento, en los 67 mil 166.25 enteros, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, el cual opera cerca de los mil 361.05 puntos, gana 1.28 por ciento.

En el continente europeo los incrementos son liderados por el IBEX 35 de España con 1.67 por ciento, en los 19 mil 735.60 enteros, el CAC 40 de Francia con 1.18 por ciento más, alcanza los 8 mil 506.49 puntos, el DAX en Alemania con 0.67 por ciento más, ronda en las 25 mil 634.95 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 0.23 por ciento al alza, se coloca en los 10 mil 934.65 enteros.

En el mercado de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) que ronda en los 84.02 dólares por barril baja 0.46 por ciento, mientras que el referencial Brent con 0.99 por ciento menos, ronda en los 89.84 dólares el barril.