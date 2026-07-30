Ni la guerra con Irán frenó a EU: Economía crece 1.5% en segundo trimestre, impulsada por la inversión

Economía de EU crece 1.5% en segundo trimestre; consumo e inversión en IA evitan una desaceleración mayor. (Foto: Shutterstock)

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo menor al esperado durante el segundo trimestre, a pesar de una aceleración del gasto de los consumidores y de una sólida inversión empresarial.

El Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por inflación aumentó a una tasa anualizada de 1.5 por ciento en el periodo, de acuerdo con una estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

¿Qué impulsó el crecimiento económico de Estados Unidos?

Una caída en las exportaciones netas, que suelen ser volátiles de un trimestre a otro, ocultó la fortaleza de la demanda subyacente.

El gasto de los consumidores, que representa cerca de dos tercios de la actividad económica, avanzó a una tasa de 3.2 por ciento. Mientras tanto, la inversión empresarial continuó en auge en medio de la carrera por invertir en inteligencia artificial.

Debido a que las fluctuaciones del comercio exterior pueden distorsionar el PIB, los economistas siguen de cerca una medida más precisa de la demanda interna conocida como ventas finales a compradores privados nacionales, que excluye exportaciones netas, cambios en inventarios y gasto gubernamental.

Este indicador aumentó 3.9 por ciento en el segundo trimestre, más del doble del ritmo observado en el primer trimestre y el más sólido desde inicios de 2023.

El informe muestra una economía que hasta ahora ha logrado resistir las consecuencias de la guerra con Irán. Aunque el conflicto elevó los precios y afectó la confianza de consumidores y empresas, una caída en los costos de la gasolina al final del trimestre, junto con devoluciones de impuestos mayores a lo habitual y promociones comerciales, ayudó a sostener el gasto de los hogares.

¿Cuánto aumentó el gasto de los consumidores en EU?

Datos separados publicados este jueves mostraron que el gasto de consumo ajustado por inflación aumentó un sólido 0.4 por ciento en junio, igualando su mejor desempeño desde julio de 2025.

La medida de inflación preferida por la Reserva Federal, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), cayó 0.1 por ciento el mes pasado. Excluyendo alimentos y energía, el indicador aumentó menos de lo previsto.

Inversión en IA mantiene el impulso empresarial en EU

La inversión empresarial siguió siendo uno de los principales motores del crecimiento durante el segundo trimestre.

El fuerte impulso de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial continuó desempeñando un papel clave, al igual que la demanda de equipo industrial y de transporte.

Después de que la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés el miércoles, su presidente, Kevin Warsh, describió la resiliencia de la economía como “impresionante”, aunque señaló que su característica “más destacada” es la fortaleza de la inversión empresarial.

Grandes empresas tecnológicas como Meta Platforms y Microsoft continúan ampliando agresivamente sus centros de datos e inversiones en inteligencia artificial, pese a las dudas de algunos inversionistas sobre la rentabilidad futura de estas apuestas.

¿Cuál fue el impacto de las exportaciones en la economía de EU?

Las exportaciones netas restaron un punto porcentual al cálculo del PIB durante el segundo trimestre.

Esto probablemente reflejó una combinación de factores, incluidos los esfuerzos por adelantar importaciones antes de una nueva ronda de aranceles y el rápido ritmo de inversión de capital.

Los inventarios restaron otros 0.67 puntos porcentuales al PIB, lo que sugiere que muchas empresas redujeron sus existencias durante el conflicto bélico.

¿Qué impulsó el gasto de los consumidores?

La fortaleza del gasto de los hogares estuvo impulsada por compras de bienes duraderos como muebles y vehículos automotores.

En el sector servicios, los consumidores incrementaron su gasto en categorías discrecionales como recreación, restaurantes y hospedaje.

El informe de la BEA mostró que la inversión fija no residencial creció a una tasa de 8.4 por ciento.

La inversión en equipo industrial registró su mayor avance desde 2011, mientras que el gasto en equipo de transporte aumentó al ritmo más acelerado en dos años. Por su parte, el gasto en equipo de procesamiento de información y software también creció con fuerza, aunque a un ritmo más moderado.