¡A ‘billetazos’! PIB de EU crece 3.3% en segundo trimestre gracias a impulso del consumo

La economía de Estados Unidos se expandió en el segundo trimestre a un ritmo ligeramente más rápido que el inicialmente estimado debido a un repunte de la inversión empresarial y un impulso descomunal del comercio.

El producto interno bruto ajustado a la inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en EU, aumentó a un ritmo anualizado del 3.3 por ciento, según mostró el jueves la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico. Esto contrasta con el aumento del 3 por ciento reportado inicialmente.

La inversión empresarial se expandió a un ritmo del 5.7 por ciento tras un repunte en el primer trimestre.

Esta última cifra superó el 1.9 por ciento reportado inicialmente y reflejó una revisión al alza de la inversión en equipos de transporte y el mayor avance en productos de propiedad intelectual en cuatro años.

La recuperación del PIB se produjo tras una contracción en el primer trimestre, la primera desde 2022, debido a la rápida importación de bienes por parte de las empresas ante las subidas arancelarias.

De cara al futuro, se proyecta que la economía se expanda a un ritmo moderado a medida que los consumidores y las empresas se adaptan a la política comercial del presidente Donald Trump.

El otro indicador principal del gobierno sobre la actividad económica, el ingreso interno bruto (INB), aumentó un 4.8 por ciento tras un avance anualizado del 0.2 por ciento en el primer trimestre.

Mientras que el PIB mide el gasto en bienes y servicios, el IDB mide los ingresos generados y los costos incurridos en la producción de dichos bienes y servicios.

El dólar se mantuvo a la baja y los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años subieron ligeramente tras los datos del PIB. Los operadores aún esperan, en gran medida, que la Reserva Federal recorte los tipos de interés el próximo mes.

Los datos del GDI incluyen cifras sobre las ganancias corporativas, que aumentaron un 1.7 por ciento en el segundo trimestre tras haber registrado en los primeros tres meses del año su mayor caída desde 2020.

El grado en que las empresas estadounidenses optan por aumentar los precios en respuesta a los aranceles en lugar de absorber el costo se ha convertido en una pregunta clave para las perspectivas económicas de Estados Unidos en 2025.

Una medida de las ganancias después de impuestos de las empresas no financieras como proporción del valor agregado bruto (un indicador de los márgenes) se mantuvo en el 15.7 por ciento, muy por encima de los niveles que prevalecieron desde la década de 1950 hasta la pandemia.

¿Cómo van las exportaciones de EU?

Las exportaciones netas sumaron casi 5 puntos porcentuales al PIB, la mayor cantidad registrada tras afectar al PIB en los primeros tres meses del año. Los bienes y servicios que no se producen en EU se deducen del cálculo del PIB, pero se contabilizan al consumirse.

El principal motor de crecimiento de la economía, el gasto del consumidor, avanzó a una tasa anualizada del 1.6 por ciento, en comparación con una estimación inicial del 1.4 por ciento. En el primer trimestre, el ritmo de gasto fue el más lento desde el inicio de la pandemia.

Debido a que las fluctuaciones en el comercio y los inventarios han distorsionado el PIB general este año, los economistas están prestando mayor atención a las ventas finales a compradores nacionales privados, un indicador más específico de la demanda de consumo y la inversión empresarial. Este indicador aumentó a un ritmo del 1.9 por ciento por segundo trimestre.

Los minoristas, desde Walmart hasta Home Depot, expresan optimismo sobre la resiliencia de los consumidores estadounidenses, incluso cuando los aumentos de precios impulsados ​​por los aranceles comienzan a aparecer cada vez más en los estantes de las tiendas.