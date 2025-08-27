Baja ‘apetito’ por activos de riesgo en el mercado: ¿Cuánto pierde el peso ante el dólar?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar este miércoles 27 de agosto.

El peso mexicano se deprecia ligeramente ante el dólar mientras los operadores asimilan las cifras de la balanza comercial correspondientes a julio.

En el mercado, disminuye el apetito por los activos de riesgo. De hecho, el tipo de cambio llegó a tocar los 18.80 pesos por dólar, afectado por el reporte de la balanza comercial de México, explicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

¿Qué está pasando con el peso mexicano y el dólar HOY?

El peso se deprecia 0.05 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.67 unidades, apenas un centavo más respecto al cierre del martes 26 de agosto.

La fluctuación se dio por un inesperado déficit en la balanza comercial de México, que registró un déficit de 17 millones de dólares en julio, contrastando con un superávit de 514 millones de dólares en junio.

Este cambio en la balanza comercial ha llevado a una depreciación del peso, que se encuentra bajo presión tanto interna como externa.

Precios del dólar en los principales bancos de México

Es importante tener en cuenta las diferentes cotizaciones del dólar en los bancos.

A continuación se presentan los precios de compra y venta del dólar en varios bancos importantes en México:

Banamex : Compra a 18.13 pesos por dólar; venta, a 19.16 unidades.

: Compra a 18.13 pesos por dólar; venta, a 19.16 unidades. BBVA : Compra a 17.82 pesos por dólar; venta, a 18.95 unidades.

: Compra a 17.82 pesos por dólar; venta, a 18.95 unidades. Banorte : Compra a 17.60 pesos por dólar; venta, a 19.10 unidades.

: Compra a 17.60 pesos por dólar; venta, a 19.10 unidades. Banco Azteca: Compra a 17.85 pesos por dólar; venta, a 19.19 unidades.

¿Qué monedas emergentes también se deprecian ante el dólar?

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.88 por ciento.

Otras monedas emergentes que ceden terreno frente al dólar son el rublo ruso con 1.13 por ciento; el zloty polaco con 0.82 por ciento; el florín húngaro con 0.78 por ciento; el rand sudafricano con 0.64 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.60 por ciento.