Peso aprovecha ‘metida de pata’ de Trump a la Fed: ¿Cuánto gana al dólar HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este martes 26 de agosto.

El dólar reacciona con pérdidas ante el peso después de que el presidente Donald Trump ‘despidió’ a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, aunque aún persisten dudas sobre si el mandatario realmente puede tomar esa decisión.

¿Cómo afectan las decisiones de la Reserva Federal y las políticas de Donald Trump al dólar frente al peso mexicano? Este es el reporte del tipo de cambio en la apertura.

¿Cuál es el precio del dólar HOY en México?

El dólar se deprecia 0.15 por ciento ante el peso, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.67 unidades, 2 centavos menos en comparación con el cierre del lunes 25 de agosto.

“El peso mexicano inicia la semana en equilibrio, respaldado por la confianza en Banxico y la expectativa de mayores flujos de inversión y turismo, pero con vulnerabilidades latentes derivadas de la política interna y de la incertidumbre global”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM.

¿En cuánto se vende el dólar en ventanillas bancarias?

En los principales bancos de México, el tipo de cambio se refleja de la siguiente manera:

Banamex : Se compra en 18.02 unidades; se vende a 19.12 unidades.

: Se compra en 18.02 unidades; se vende a 19.12 unidades. Banco Azteca : Se compra en 17.80 ; se vende a 19.09 unidades.

: Se compra en 17.80 ; se vende a 19.09 unidades. Banorte : Se compra en 17.40 unidades; se vende a 18.85 unidades.

: Se compra en 17.40 unidades; se vende a 18.85 unidades. BBVA: Se compra en 17.82 unidades; se vende a 18.95 unidades.

Las variaciones en el valor del dólar entre las entidades financieras son comunes y hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano está influenciado por diversos factores económicos y financieros. Entre los más relevantes se encuentran:

La Fed: El nuevo ‘ataque’ de Trump contra una de las gobernadoras de la Reserva Federal ponen en duda la independencia del Banco Central de EU, que dijo estar abierto a un recorte a la tasa de interés en septiembre.

Situación económica global: La estabilidad económica de México se ve afectada por factores internacionales, incluyendo la inflación y el crecimiento económico en Estados Unidos.

Flujo de capitales: Las remesas y la inversión extranjera son cruciales para el fortalecimiento del peso mexicano.

¿Qué monedas se deprecian más ante el dólar?

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.88 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas está el dólar taiwanés con 0.34 por ciento; el won surcoreano con 0.32 por ciento; el peso argentino con 0.32 por ciento; el rand sudafricano 0.29 por ciento, y el ringgit de malasia con 0.27 por ciento.

Con información de Valeria López