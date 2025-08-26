Trump sostiene amenaza de despedir a gobernadora de la Fed: ‘Su conducta es engañosa’

Lisa Cook, gobernadora de la Fed, se mostró desafiante, afirmando que Trump no tiene autoridad para despedirla y que no renunciará.

Donald Trump tomó medidas para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, tras acusaciones de que falsificó documentos hipotecarios, una dramática escalada en la batalla del presidente por un mayor control sobre el banco central estadounidense que inquietó a los inversores.

En una carta publicada en Truth Social el lunes por la noche, Trump dijo que tenía “causa suficiente” para despedir a Cook, la primera mujer negra en servir en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington, basándose en las acusaciones de un aliado de la Casa Blanca de que hizo declaraciones falsas sobre uno o más préstamos hipotecarios.

La medida, que provocó pérdidas en los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo en las operaciones de este martes, podría darle a Trump otra oportunidad de nombrar a alguien para la junta de la Fed mientras presiona repetidamente a los funcionarios para que bajen las tasas de interés.

Cook se mostró desafiante, afirmando que Trump no tiene autoridad para despedirla y que no renunciará.

Trump apuesta por más cambios en la Reserva Federal

Expulsar a la funcionaria designada por el presidente Joe Biden en 2022 le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro personas en la junta directiva de siete miembros de la Reserva Federal.

En su carta, el presidente sugirió que ha perdido la fe en que Cook tenga la integridad requerida para alguien que ocupa su puesto.

“El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer las políticas y supervisar la Reserva Federal”, escribió Trump en la carta enviada a Cooks.

“Ante su conducta engañosa y posiblemente delictiva en materia financiera, ellos no pueden, y yo no tengo, tener esa confianza en su integridad”.

El mandato de Cook no expiraba hasta 2038. El banco central declinó hacer comentarios.

Su abogado, Abbe Lowell, se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la acción ilegal del presidente.

Lisa Cook advierte que no renunciará pese a amenazas de Trump

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘con justa causa’ cuando no existe ninguna causa legal y no tiene autoridad para hacerlo”, declaró la propia Cook en un comunicado emitido por su abogado.

“No renunciaré. Seguiré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022”.

Al impugnar la orden de expulsión, Cook podría solicitar inmediatamente una orden judicial que la restituya mientras el litigio avanza.

No se han presentado cargos en su contra, aunque un funcionario del Departamento de Justicia indicó la semana pasada posibles planes para investigarla.

Las acusaciones también se relacionan con acciones tomadas antes de que Cook se incorporara a la Reserva Federal, lo que, según algunos expertos legales, podría socavar la capacidad de Trump para alegar que tiene motivos para despedirla.

“Esto es un golpe mortal contra la independencia de la Reserva Federal”, declaró Aaron Klein, investigador principal de Brookings Institution. “Trump afirma que la Reserva Federal hará lo que él quiera, por las buenas o por las malas”.

Un indicador del dólar cayó hasta un 0.3 por ciento y el oro subió hasta un 0.6 por ciento después de que Trump decidió despedir a Cook, aunque el dólar redujo sus pérdidas y el oro recortó sus ganancias después de que ella se comprometiera a quedarse en su cargo.

El rendimiento de los bonos a 30 años subió, lo que refleja la expectativa del mercado de que la presión sobre los precios podría agudizarse si Trump lograba reemplazar a Cook por un responsable de política monetaria más inclinado a reducir los costos de endeudamiento.

Los índices bursátiles estadounidenses abrieron con pocos cambios el martes en Nueva York.

“Aunque no creas que de esto saldrá nada —que no habrá cambios en la Fed—, en el corto plazo lo que esto implica es que la prima de riesgo para mantener bonos del Tesoro a largo plazo debe subir aún más”, dijo a Bloomberg TV Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab & Co.