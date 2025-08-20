Trump suma ‘aliados’ en la Fed: Consigue dos votos para intentar un recorte de tasas

Solo dos de los doce miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos cercanos al gobierno de Donald Trump, votaron en contra de la decisión de mantener sin cambios las tasas de interés en la última reunión de política monetaria de la entidad, celebrada en julio, según las minutas del encuentro publicadas este martes.

El documento se difunde en un contexto marcado por las crecientes presiones de la Casa Blanca sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que el organismo adopte una postura más flexible en materia monetaria, y por una mayor división dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de definir dicha política.

“Casi todos los miembros acordaron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 4.25 y 4.5 por ciento. Un par de miembros prefirieron reducir dicho rango en 25 puntos básicos en esta reunión”, indican los registros del FOMC correspondientes al 29 y 30 de julio.

“Estos miembros consideraron que, excluyendo los efectos arancelarios, la inflación se acercaba al objetivo del 2 por ciento del comité y que era improbable que el aumento de aranceles tuviera efectos persistentes sobre la inflación”, añade el texto.

¿Por qué Waller y Bowman habrían votado en el sentido de interés de Donald Trump?

Tanto Waller —uno de los nombres más mencionados como posible nominado por Trump para sustituir a Powell cuando termine su mandato en mayo de 2026— como Bowman, fueron postulados por el entonces presidente para ocupar un lugar en la Junta de Gobernadores de la Fed.

En concreto, las anotaciones de la reunión indican que, además de proponer un recorte de un cuarto de punto, Bowman afirmó que una estrategia de flexibilización más gradual “protegía proactivamente contra un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo de daños al mercado laboral” estadounidense, que ya muestra señales de desaceleración.

Los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos reflejan que la presión inflacionaria continúa por encima de la meta del 2 por ciento establecida por la Fed. Además, los efectos de la guerra arancelaria impulsada por el gobierno de Trump ya se transmiten a los precios, mientras que la creación de empleo comienza a frenarse, lo que representa un desafío para los dos principales objetivos de la Reserva Federal.

En general, los miembros del FOMC “señalaron los riesgos para ambos flancos del doble mandato del Comité, haciendo hincapié en el riesgo al alza para la inflación y el riesgo a la baja para el empleo”, revelan las minutas.

Las actas también indican que muchos de los gobernadores consideran que el precio actual del dinero “podría no estar muy por encima de su nivel neutral”, entendido como el punto ideal para controlar los precios e impulsar el pleno empleo. Al mismo tiempo, algunos apuntaron que “no sería factible ni apropiado esperar a que hubiera claridad total sobre los efectos de los aranceles sobre la inflación” para justificar un recorte en los tipos.

¿La Fed cumplirá con la ‘promesa’ de recortes en las tasas a finales de año?

Todo esto sugiere que los recortes de tasas que los mercados anticipan para finales de año podrían resultar más modestos en comparación con los pronósticos de algunos analistas, que proyectan un rango cercano al 3 por ciento hacia el cierre de 2025.

Trump, quien en varias ocasiones ha presionado a Powell para que reduzca los tipos, pidió hoy la renuncia de la gobernadora y miembro del FOMC Lisa Cook, después de que una agencia federal abriera una investigación en su contra por un presunto fraude hipotecario.