Se busca ‘persona competente’: Trump ‘palomea’ a candidato para reemplazar a Powell, ¿quién es?

El perfil de Christopher Waller estaría siendo analizado por los asesores de Trump para presidir la Fed.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, se perfila como uno de los principales candidatos para presidir el banco central entre los asesores del presidente Donald Trump, quienes buscan un posible reemplazo para Jerome Powell, según fuentes cercanas al proceso.

Los asesores de Trump valoran la disposición de Waller a impulsar políticas basadas en previsiones más que en datos actuales, así como su profundo conocimiento del sistema de la Fed, de acuerdo con las mismas fuentes.

Aunque ya se ha reunido con el equipo del presidente para discutir el cargo, todavía no ha tenido un encuentro con el propio Trump, indicaron personas que hablaron bajo condición de anonimato.

También están en consideración Kevin Warsh, exfuncionario de la Fed, y Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de Trump. El cargo quedará vacante cuando finalice el mandato de Powell en mayo de 2026.

‘Son rumores’, dice la Casa Blanca sobre nominaciones de Trump para la Fed

“El presidente Trump seguirá nominando a las personas más competentes y con más experiencia”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

“Sin embargo, a menos que provenga del propio presidente Trump, cualquier discusión sobre decisiones de personal debe considerarse pura especulación”.

Un portavoz de la Reserva Federal declinó hacer comentarios. Trump afirmó que la lista de finalistas se ha reducido a tres nombres.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente JD Vance; y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, integran el comité de búsqueda, según el mandatario.

Esto sabemos de los retos de la Fed

Hassett se ha reunido personalmente con Trump para discutir la presidencia de la Fed, y ha dejado una impresión favorable tanto en el presidente como en su equipo, informó Bloomberg News.

Warsh, quien ya fue entrevistado para el cargo en 2017, fue descartado a favor de Powell. En noviembre pasado también se le apareció para ser secretario del Tesoro.

La semana pasada, Waller fue uno de los dos miembros de la junta de la Fed que votó en contra de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia por quinta vez consecutiva.

Tanto él como su colega Michelle Bowman —también nombrada por Trump— apoyaban una reducción de un cuarto de punto, citando señales crecientes de debilidad en el mercado laboral.

Días después de la decisión de la Fed, un informe laboral mostró que el crecimiento del empleo se había desacelerado notablemente en los tres meses anteriores, lo que respaldó la posición de Waller y Bowman.

Las opiniones de Waller contrastan con las de Powell y otros funcionarios del banco central, quienes han calificado al mercado laboral como sólido y han adoptado una postura más cautelosa sobre los recortes de tasas.

Esta busca dar tiempo para evaluar el impacto que tendrán los aranceles impulsados por Trump sobre la economía. El enfoque ha frustrado al presidente, quien ha criticado repetidamente a Powell por no bajar los tipos antes.

Doctor en Economía, Waller ha ganado la atención de los asesores económicos de Trump en el último año, a medida que el presidente centró su campaña electoral en temas económicos.