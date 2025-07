Gobernador de la Fed llama a bajar la tasa: ‘El sector privado no está tan bien como creen’

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, señaló que las preocupaciones sobre la contratación en el sector privado lo motivaron a llamar a recortar las tasas de interés este mes.

“El sector privado no está tan bien como todo el mundo cree”, afirmó Waller el viernes en una entrevista en Bloomberg Television.

El informe mensual de empleo en EU correspondiente a junio, publicado el pasado 3 de julio, mostró una marcada desaceleración en la creación de empleo privado y una ralentización del crecimiento salarial, a pesar de una leve baja en la tasa de desempleo.

Sus declaraciones se suman al discurso pronunciado el jueves en Nueva York, donde argumentó que, dado que los riesgos inflacionarios son limitados, la Reserva Federal debería reducir los costos de endeudamiento antes de que el mercado laboral comience a deteriorarse.

Waller afirmó que el impacto de los aranceles en los precios probablemente será temporal y no ve indicios de que las expectativas de inflación estén aumentando. Varios otros responsables políticos han expresado su preocupación de que los aranceles puedan reavivar la inflación y preferirían esperar más tiempo antes de reducir los costos de los préstamos.

¿Qué dijo Waller sobre el recorte a las tasas de interés?

Waller se negó a decir si estaría dispuesto a disentir en caso de que el resto de los miembros del comité de política monetaria decidan no bajar las tasas de interés en su próxima reunión del 29 y 30 de julio en Washington.

Christopher Waller insinuó que discreparía si sus colegas votaban por mantener estables las tasas de interés en su reunión de julio, defendiendo un recorte de tasas para apoyar al mercado laboral.

Si bien es importante no disentir regularmente, Waller dijo que los funcionarios deberían tomar la medida “si dejan muy en claro que creen que en este momento es algo relevante que hacer. Disentí de la desaceleración del balance a principios de este año porque sentí que no era necesaria, y esa es la situación en la que nos encontramos ahora”, dijo.

Un indicador del dólar cayó un 0.3 por ciento, alcanzando un mínimo de la sesión tras los comentarios de Waller, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron ligeramente.

Los responsables de la política monetaria se reunirán los días 29 y 30 de julio en Washington, y los inversores esperan que mantengan estables los tipos de interés.

¿Qué sabemos sobre el ‘relevo’ en la Fed?

Waller ha sido uno de los nombres que se barajan para suceder a Jerome Powell al frente del banco central cuando su mandato expire en mayo.

Waller declaró que el presidente Donald Trump no se había puesto en contacto con él para hablar sobre el puesto.

“Si me dice: ‘Chris, quiero que hagas el trabajo’, le diré que sí. Pero no me está hablando a mí”, dijo. “Es una hipótesis que no viene al caso”.

Waller agregó que es crucial que el presidente elija un candidato en el que confíen los mercados financieros, porque de lo contrario las expectativas de inflación y las tasas de interés aumentarán.

“Sea quien sea que elijan, tendrán que tener a alguien que tenga credibilidad en los mercados”, dijo Waller.