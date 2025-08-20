Trump ‘acorrala’ a la Fed: Exige renuncia de gobernadora Lisa Cook y la acusa de fraude hipotecario

El presidente Donald Trump pidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, que renuncie después de que un aliado fiel pidió una investigación sobre las hipotecas de la miembro de la junta, intensificando su campaña contra el banco central.

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, instó a la fiscal general Pam Bondi a investigar a Cook por un par de hipotecas, la última de una serie de medidas de la administración Trump para intensificar el escrutinio legal de figuras y nombramientos demócratas. Cook fue nominado a la Reserva Federal por el expresidente Joe Biden.

Trump dijo el miércoles que Cook “debe renunciar ahora”, citando las acusaciones de Pulte, mientras que la directora de la FHFA publicó en las redes sociales que las acusaciones le dan a Trump “motivo para despedirla”.

El dólar cayó, los rendimientos redujeron las pérdidas y el oro subió después del pedido de Trump de destituir a Cook.

¿Qué delito habría cometido la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook?

Pulte escribió una carta a Bondi y al funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin, el 15 de agosto, sugiriendo que Cook podría haber cometido un delito. La carta alega que Cook falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo más favorables, lo que podría constituir fraude hipotecario según el estatuto penal.

Una renuncia crearía otra vacante que Trump podría cubrir en la junta de la Fed, lo que podría inclinar la balanza de los nombramientos republicanos hacia cuatro de sus siete miembros. El presidente ha declarado explícitamente que solo elegirá un sucesor para el presidente de la Fed, Jerome Powell, que esté de acuerdo con la reducción de los costos de endeudamiento, una exigencia que ya ha suscitado dudas sobre si un nuevo presidente puede preservar de forma creíble la independencia del banco.

La administración Trump también ha presentado acusaciones de fraude hipotecario contra demócratas de alto perfil, como el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Ambos son antiguos adversarios políticos de Trump.

La derivación a Cook amplía ese esfuerzo a la Fed, ya que los aliados de Trump, incluido Pulte, presionan al banco central estadounidense para que baje las tasas y a Powell para que renuncie antes de que su mandato como presidente expire en mayo.

No se han presentado cargos y no está claro si Bondi investigará. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. La Reserva Federal declinó hacer comentarios. Cook no respondió a las solicitudes de comentarios el martes por la noche.

Pulte afirmó que Cook hipotecó una propiedad en Ann Arbor, Michigan, y firmó un contrato que estipulaba que la usaría como residencia principal durante al menos un año. Dos semanas después, según la carta, hipotecó otra propiedad en Georgia y también declaró que sería su residencia principal.

Pulte también instó a Bondi a investigar si Cook tergiversó sus circunstancias al anunciar posteriormente la propiedad en alquiler en Georgia. La carta incluye copias de los documentos hipotecarios a nombre de Cook, así como un aparente anuncio de alquiler de 2022, poco más de un año después de que comprara la propiedad en Georgia.

Trump ejerce presión sobre Powell

Trump ha ejercido una presión sustancial sobre Powell y la Fed para que bajen las tasas, manchando al presidente como “demasiado tarde” en publicaciones en las redes sociales argumentando que la Fed debería haber comenzado a recortar las tasas hace meses, al tiempo que critica duramente a Powell y a la Fed por su actual proyecto de renovación de la sede.

Los documentos de la remisión muestran que Cook obtuvo una hipoteca de 203 mil dólares a 15 años sobre una propiedad en Ann Arbor en 2021. El documento estipulaba que “ocuparía, establecería y utilizaría la propiedad como residencia principal del prestatario en un plazo de 60 días” y “durante al menos un año”, a menos que el prestamista, la Cooperativa de Crédito de la Universidad de Michigan, lo aceptara por escrito.

El documento está fechado el 18 de junio de 2021 y no está claro si el prestamista aceptó o tenía conocimiento de su posterior compra.

Luego, el 2 de julio de 2021, Cook obtuvo una hipoteca independiente a 30 años por 540 mil sobre una propiedad en Georgia, según la referencia. Su préstamo hipotecario allí también incluye una cláusula de ocupación que establece que el prestatario debe convertirla en su residencia principal en un plazo de 60 días y durante al menos un año.

En su carta a Bondi, Pulte alega que Cook “parece haber adquirido hipotecas que no cumplen ciertos requisitos de préstamo y podría haber recibido condiciones de préstamo favorables en circunstancias fraudulentas”.



