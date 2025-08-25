Peso se acerca a su récord de 2025 ante el dólar: ¿En cuánto abre el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados en la sesión de este lunes 25 de agosto.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio este lunes 25 de agosto? El peso mexicano se aprecia ligeramente frente al dólar mientras el mercado ‘digiere’ el mensaje de Jerome Powell en Jackson Hole.

Aunque el presidente de la Fed reforzó las ‘apuestas’ por un recorte de la tasa en septiembre ante los riesgos a la baja para el mercado laboral, persisten las dudas sobre el ritmo de esas reducciones.

¿Cómo amaneció el dólar en México HOY?

El dólar se vende en 18.57 pesos por cada billete verde, de acuerdo con información de Bloomberg, lo que representa una depreciación de 0.05 por ciento o 2 centavos con respecto al cierre del viernes 22 de agosto.

La cotización del dólar frente al peso mexicano es influenciada por múltiples factores, que incluyen:

Comparativa de precio del dólar en Banamex, BBVA, Banorte y Banco Azteca

El tipo de cambio varía entre diferentes instituciones financieras. A continuación, se presentan las cotizaciones de algunos bancos importantes en México:

Banamex : Compra a 18.01 pesos por dólar; venta, a 19.04 pesos por dólar.

: Compra a 18.01 pesos por dólar; venta, a 19.04 pesos por dólar. BBVA : Compra a 17.81 pesos por dólar; venta, a 18.85 pesos por dólar.

: Compra a 17.81 pesos por dólar; venta, a 18.85 pesos por dólar. Banorte : Compra a 17.40 a pesos por dólar; venta, a 18.95 pesos por dólar.

: Compra a 17.40 a pesos por dólar; venta, a 18.95 pesos por dólar. Banco Azteca: Compra a 17.75 pesos por dólar; venta, a 18.99 pesos por dólar.

Estas diferencias en la cotización pueden afectar a quienes realizan transacciones en dólares, desde turistas hasta importadores.

Expectativas del mercado para el peso para el resto de agosto

Los analistas prevén que la cotización del dólar se mantenga en un rango de entre 18.60 y 18.70 pesos durante la última semana de agosto, dependiendo de los movimientos en el mercado.

La falta de cambios significativos en la política monetaria y la expectativa de un crecimiento moderado en la economía mexicana son factores que podrían influir en esta estabilidad.