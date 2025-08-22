Powell impulsa al peso tras ‘abrir la puerta’ a recorte a la tasa: ¿Cuánto se aprecia HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar este viernes 22 de agosto, día marcado por el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.

El peso mexicano reacciona este viernes 22 de agosto ante el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, en el que admitió que la Fed analizará un recorte a la tasa de interés en septiembre.

¿Cuál es la cotización del dólar frente al peso mexicano?

El tipo de cambio se ubica en los 18.58 pesos por billete verde, de acuerdo con Bloomberg, lo que representa una apreciación de 0.90 por ciento.

En comparación con el cierre del jueves 21 de agosto, el peso gana 18 centavos ante el dólar, lo que representa un fuerte impulso.

¿Cómo se cotiza el dólar en bancos este viernes?

La cotización del dólar varía según la institución financiera. A continuación, se presentan te resumimos los precios de compra y venta del dólar en diferentes bancos.

Banamex : Compra a 18.04 pesos; venta a 19.08 pesos.

: Compra a 18.04 pesos; venta a 19.08 pesos. BBVA : Compra a 17.73 pesos; venta a 18.86 pesos.

: Compra a 17.73 pesos; venta a 18.86 pesos. Banco Azteca : Compra a 17.80 pesos; venta a 19.15 pesos.

: Compra a 17.80 pesos; venta a 19.15 pesos. Banorte: Compra a 17.55 pesos; venta a 19.05 pesos.

¿Cómo influye al peso las decisiones de la Fed?

La declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha tenido un impacto significativo en la cotización del dólar.

Durante su discurso en el simposio de Jackson Hole, Powell mencionó la posibilidad de un recorte de tasas de interés, lo que ha llevado a una caída en el valor del dólar frente a varias divisas, incluido el peso mexicano. Los mercados han reaccionado positivamente a esta noticia.

¿Cómo afecta la inflación a la cotización del peso?

La inflación en México ha mostrado una tendencia a mantenerse bajo control, con cifras que han sido más favorables de lo esperado en la primera quincena de agosto.

Esto ha generado confianza entre los inversionistas, lo que se traduce en una mayor estabilidad del peso mexicano frente al dólar.

¿Qué divisas pierden ante el dólar HOY?

A diferencia del peso mexicano, las monedas que más pierden ante el dólar este viernes 22 de agosto son el peso argentino con 0.44 por ciento; el rublo ruso con 0.40 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.37 por ciento; la rupia india con 0.30 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.29 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.26 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.98 por ciento.

Con información de Valeria López