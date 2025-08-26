PERFIL: Lisa Cook, la gobernadora de la Fed ‘perseguida’ por republicanos que despidió Donald Trump

El presidente Donald Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por presunto fraude hipotecario.

El anuncio, en una carta a Cook que Trump publicó en Truth Social, siguió a una campaña de amenazas contra ella por parte de la administración y sus aliados y se produce mientras el presidente busca aumentar su presión sobre el banco central estadounidense para que reduzca las tasas de interés.

El despido de Lisa Cook ha provocado preocupación sobre la independencia de la Fed, a la espera de que las presiones muevan los mercados posiblemente afecten la economía estadounidense.

¿Quién es Lisa Cook y qué cargo tuvo en la Fed?

Lisa Cook forma parte de la junta de gobernadores, compuesta por siete miembros, que junto con cinco de los doce presidentes de los bancos de la reserva conforma el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas de interés. Se convirtió en la primera mujer negra nombrada para la junta en los más de 100 años de historia de la Fed cuando el presidente Joe Biden la nominó en 2022. El mandato finalizaba el año pasado. Posteriormente, Biden la renovó para un nuevo mandato de 14 años, que ya cumple y que expirará en 2038.

Cook tiene un doctorado en economía, un título común entre los funcionarios de la Reserva Federal, y fue profesora de economía y relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Michigan antes de incorporarse al banco central. Su investigación se ha centrado en los bancos centrales internacionales, las crisis financieras, las disparidades económicas raciales y el impacto de la innovación en la economía.

Cook también formó parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Barack Obama y, a principios de la década de 2000, del Departamento del Tesoro.

El historial de Lisa Cook en la Fed

Lisa Cook se incorporó a la Fed en un momento en que esta se embarcaba en la campaña de subida de tipos más agresiva en 40 años para frenar la inflación. Ha votado con la mayoría del FOMC y con su presidente, Jerome Powell, en todas las reuniones desde su incorporación a la institución, incluidas las cinco reuniones celebradas este año en las que las autoridades monetarias mantuvieron los tipos sin cambios.

Preocupada por la inflación aún alta, Cook también calificó de “preocupante” el último informe de empleo, que mostró una drástica desaceleración en la contratación este verano, y añadió que tal enfriamiento podría indicar un punto de inflexión para la economía estadounidense. Recientemente, no ha dicho si apoyaría una rebaja de tipos en la próxima reunión de la Fed en septiembre, algo por lo que los inversores y los analistas de los bancos centrales apuestan cada vez más.

El camino ‘difícil’ de Lisa Cook en la Fed

Cook enfrentó una agresiva campaña republicana en su contra durante su proceso de confirmación en el Senado. Críticos como el exsenador Pat Toomey y el senador Bill Hagerty cuestionaron su trayectoria investigadora, argumentando que su trabajo se había centrado demasiado en políticas raciales y no lo suficiente en teoría monetaria.

Hagerty también la acusó de mentir en su currículum, un argumento difundido por medios de comunicación de derecha y en un foro económico anónimo muy difamado, y que ella refutó enérgicamente.

En 2022, Cook fue confirmado en una votación partidaria en el Senado, con la vicepresidenta Kamala Harris interviniendo para romper el empate 50-50.

El pasado de Lisa Cook como cocinera

Lisa Cook, nativa de Georgia cuya familia fue activa en el movimiento por los Derechos Civiles (su tío Samuel DuBois Cook fue compañero de clase de Martin Luther King, Jr. y un destacado politólogo), ha escrito con frecuencia sobre cómo sus antecedentes han moldeado su vida y su trabajo.

En un artículo de opinión del New York Times titulado “Fue un error elegir este campo”, Cook y la coautora Anna Gifty Opoku-Agyeman escribieron sobre los desafíos que enfrentan las mujeres negras al ingresar a la economía. Pocas eligen ingresar a la profesión —solo cuatro de los 492 doctorados en economía otorgados a mujeres en 2023 fueron otorgados a mujeres negras— y aún menos permanecen debido a la discriminación en las citas de publicaciones, escribieron Cook y Opoku-Agyeman.

Cook escribió un artículo sobre el impacto de los linchamientos en las solicitudes de patentes y descubrió que el asesinato de estadounidenses negros suprimía el número total de patentes que probablemente habrían existido si esas personas hubieran sobrevivido.

La experiencia de Cook en esa área de la economía la ha distinguido entre los responsables políticos. Desde su incorporación a la Reserva Federal, Cook ha impartido conferencias sobre inteligencia artificial, innovación y productividad, temas que la profesión económica enfrenta a medida que las nuevas tecnologías impactan la fuerza laboral y otros aspectos de la economía.