(VIDEO) Este será el nuevo elemento en los billetes de 50 hasta 1000 pesos por los 100 años del Banxico

Las monedas especiales lanzadas por el Banxico pueden ser adquiridas en la Casa de la Moneda.

El Banco de México (Banxico) celebró un hito importante en su historia al celebrar 100 años de su fundación este lunes 25 de agosto.

La presidenta Claudia Sheinbaum, que prepara su primer informe de Gobierno, remarcó la importante de la institución para el desarrollo de México, pero también pidió que se mejore el acceso al crédito y haya una colaboración entre el Banxico y el sector bancario para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios.

“El financiamiento debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un motor de desarrollo incluyente. Un país con baja inflación, pero sin crédito suficiente es un país que se queda corto en su potencial de crecimiento”, dijo en el Palacio de Minería.

El Banxico hace sus anuncios de política monetaria que, a su vez, influyen en el sistema bancario nacional. (Nicolás Tavira)

Banxico lanza moneda y billetes especiales: ¿Cómo son?

Para acompañar las ‘celebraciones’, el Banxico presentó una moneda especial acuñada en plata pura cuyo valor nominal es de 10 pesos.

La moneda tiene un diámetro de 48 milímetros y lleva en su anverso el Escudo Nacional, rodeado de diferentes escudos históricos del país, así como el águila del Códice Mendocino.

En el reverso, se presenta el edificio principal de la institución (que está en el Centro Histórico), junto con la leyenda Centenario de la Fundación del Banco de México.

¿Dónde se podrá adquirir la moneda especial por el aniversario 100 del Banxico?

Esta pieza será de emisión limitada. En un comunicado, el Banco Central especificó que estará disponible a través de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

La autoridad monetaria agregó que esta nueva moneda fue puesta en circulación desde este lunes 25 de agosto, por lo que puedes acudir ya a estos puntos para adquirirla antes de que se agoten las piezas.

¿Cómo serán los billetes especiales por el aniversario 100 del Banxico?

Además de la moneda de plata pura, Banxico también anunció la puesta en circulación de billetes conmemorativos.

¿Habrá una nueva versión del ajolote del billete de 50 pesos? La respuesta es sí, pues el Banco Central dijo que se distribuirán billetes de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos que tendrán la leyenda 100 Aniversario 1925-2025.

Estos billetes mantendrán su validez como medio de pago y coexistirán con los que ya se encuentran en circulación, es decir, los puedes utilizar para tus transacciones diarias, aunque si eres un coleccionista, quizá no quieras gastarlos.

No, los billetes especiales por el Aniversario 100 del Banxico no valen más que los billetes normales. (Banxico)

Esta es la historia del Banxico, la institución que ‘vigila’ la inflación

Desde su fundación en 1925, Banxico ha sido un pilar fundamental en la economía mexicana, enfocándose en preservar el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad financiera del país.

“En su momento, alguien llegó a comentar, en tono de broma, que a la institución debería llamársele ‘Banco Amaro’, ya que los fondos para integrar el capital se pudieron reunir finalmente en virtud de las economías presupuestales logradas en el Ejército por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Joaquín Amaro", explica el Banxico en su sitio.

A lo largo de su historia, ha enfrentado diversos retos, pero su autonomía (declarada hace 25 años) y compromiso han permitido mantener la confianza en la política monetaria.

El Banco de México tiene como mandato único el “mantener una inflación baja y estable” en un rango objetivo de 3 por ciento, +/- un punto porcentual. Para hacer esto, la Junta de Gobierno baja o sube la tasa de interés. Por ejemplo, si la inflación se dispara como ocurrió en 2024, el Banxico aumenta la tasa, lo que encarece los créditos; desestimula el consumo; reduce la demanda, y en consecuencia disminuye los precios.

El Banxico está dirigido por una Junta de Gobierno que actualmente es presidida por Victoria Rodríguez Ceja, la primera mujer en ocupar el puesto. Está acompañada por los subgobernadores Jonathan Heath (criticó de los recortes a la tasa), Galia Borja, Omar Mejía Castelazo y José Gabriel Cuadra.