¡SAT se llena de billetes! Recaudación tributaria supera por 86 mil mdp lo proyectado en la Ley de Ingresos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que los ingresos tributarios de enero a julio de 2025 superaron en 86 mil 743.9 millones de pesos lo proyectado en la Ley de Ingresos de 2025, al sumar a 3 billones 278 mil 808 millones de pesos.

La captación tributaria de los primeros 7 meses del año significó un crecimiento de 7.2 por ciento real, respecto de igual periodo de 2024.

La Ley de Ingresos de 2025 estimó una captación de impuestos de enero a julio de 3 billones 192 mil 64.1 mdp.

La autoridad tributaria detalló que la cifra representa un incremento nominal de 334 mil 962 millones de pesos frente a 2024, con lo que se consolida la recaudación tributaria al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.7 por ciento.

Subrayó que en los primeros siete meses del año se recaudó 1 billón 820 mil 409 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), lo que representa 183 mil 605 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 7 por ciento.

Los recursos captados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 911 mil 352 millones de pesos. Es decir, un aumento de 101 mil 115 millones, respecto a los mismos meses del año anterior, y un crecimiento real de 8.3 por ciento.

La recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 379 mil 84 millones de pesos, 12 mil 102 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

“A través del Plan Maestro 2025, el SAT consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la columna vertebral del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico en beneficio de las familias mexicanas”, recalcó el SAT.