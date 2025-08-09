SAT ID 2025: ¿Cómo activar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal?

Conoce como activar el envío periódico de la Constancia de Situación Fiscal a través de SAT ID. (Fotoarte: El Financiero | Crédito Shutterstock)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una nueva opción para que miles de contribuyentes puedan solicitar el envío mensual de su Constancia de Situación Fiscal (CSF) con Cédula de Identificación Fiscal (CIF) a través de SAT ID.

Desde el lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles en 2020, el objetivo ha sido facilitar los trámites tributarios a los mexicanos.

Actualmente, los contribuyentes pueden realizar distintos trámites en la plataforma SAT ID: generar contraseña, renovar la e.firma, obtener la constancia de situación fiscal con CIF, consultar el estado de algún trámite, y ahora también solicitar el envío mensual de la CSF con CIF.

¿Cómo habilito la opción de envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal con CIF?

De acuerdo con las autoridades fiscales, los contribuyentes deben ingresar a la aplicación de SAT ID y seleccionar la opción “Constancia de Situación Fiscal con CIF”.

Después de elegir esa opción, deben ingresar su RFC y el correo electrónico en el que desean recibir la información. Luego deben marcar la casilla que dice: “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”.

A continuación, deben ingresar el código de autenticación captcha y esperar unos segundos para recibir un código en el correo electrónico registrado.

Posteriormente, deberán capturar y adjuntar una identificación oficial, y grabar un video con la frase que se mostrará en la aplicación.

Por último, deberán firmar digitalmente la solicitud. El SAT enviará la constancia de forma mensual durante los próximos 12 meses.

¿SAT eliminará la Constancia de Situación Fiscal?

La Cédula de Datos Fiscales, que incluye un código QR, se perfila para reemplazar en parte a la Constancia de Situación Fiscal. Este documento sirve a los contribuyentes para entregar sus datos fiscales al solicitar una factura en comercios o negocios.

La Cédula de Datos Fiscales protege datos sensibles del contribuyente, como su domicilio o si participa como accionista en una empresa. En un contexto de mayor inseguridad, esto representa una opción más segura, explicó Salvador Rotter Aubanel, del Colegio de Contadores Públicos de México.

“La Cédula de Datos Fiscales trae la información indispensable para que el tercero pueda emitir el comprobante fiscal CFDI sin que el contribuyente entregue la Constancia, que contiene información más detallada de qué tipo de ingresos obtiene, cuáles son las actividades que realiza”, agregó.

Aunque la Cédula de Datos Fiscales representa una alternativa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, esto no implica la desaparición de la Constancia de Situación Fiscal, explicó Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional.