UE aprueba modernización de tratado con México: Incrementarán exportaciones agropecuarias y de autos

El nuevo Acuerdo Global entre México y la Unión Europea sustituirá al tratado vigente desde 2000.

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), un paso rumbo a la entrada en vigor del nuevo tratado comercial y que, de acuerdo con el gobierno mexicano, permitirá incrementar las exportaciones nacionales, especialmente de productos agropecuarios, automóviles y autopartes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó desde Washington D. C. que la aprobación representa “una buena noticia para México” y confió en que el acuerdo pueda comenzar a operar antes de que concluya este año.

“Ya se aprobó por parte de la Unión Europea la modernización del tratado que tenemos con ellos. Es una buena noticia para México; esperamos aumentar exportaciones agropecuarias, pero también de industria automotriz, autopartes y de otros sectores”, afirmó el funcionario.

Ebrard recordó que la aprobación es resultado del trabajo realizado durante la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a México en mayo pasado, cuando sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para ultimar los detalles del acuerdo.

“Ya se aprobó, lo cual quiere decir que este año probablemente ya lo tengamos en funcionamiento”, agregó Ebrard.

¿Qué beneficios tendrá para México?

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, la modernización del tratado entre México y la Unión Europea busca actualizar una relación comercial vigente desde el año 2000 y generar mejores condiciones para el comercio, la inversión y la integración de cadenas de suministro entre ambas regiones.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y el Parlamento Europeo, la modernización del Acuerdo Global permitirá:

Que la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo con trato preferencial, beneficiando a sectores como el agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

Eliminar prácticamente todos los aranceles restantes , beneficiando a los agricultores y exportadores agroalimentarios europeos, ya que los aranceles mexicanos sobre productos como el queso y la carne de cerdo alcanzan actualmente hasta el 45 por ciento.

, beneficiando a los agricultores y exportadores agroalimentarios europeos, ya que los aranceles mexicanos sobre productos como el queso y la carne de cerdo alcanzan actualmente hasta el 45 por ciento. Que 568 indicaciones geográficas de la UE correspondientes a productos agroalimentarios tradicionales estarán protegidas en México, lo que hará ilegal la comercialización de imitaciones de especialidades regionales europeas de alimentos y bebidas.

Actualmente, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista extranjero más importante en el país, por lo que el Gobierno federal considera que el nuevo acuerdo contribuirá a diversificar los mercados de exportación y fortalecer la competitividad de la economía mexicana.

El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea sustituirá al tratado vigente desde el año 2000 y deberá ser ratificado por los Estados miembros de la Unión Europea y por el Senado mexicano.

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo con 479 votos a favor, 119 en contra y 65 abstenciones.

“Los eurodiputados destacaron que, en el escenario más ambicioso, las exportaciones totales de bienes y servicios de la UE podrían aumentar un 75 por ciento, mientras que las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles aduaneros.”., destacó un comunicado del Parlamento Europeo.

En tanto, el Acuerdo Comercial Interino permitirá aplicar de manera anticipada las disposiciones comerciales que son competencia exclusiva de la Unión Europea. Este comenzará a operar el primer día del segundo mes posterior a que ambas partes se notifiquen mutuamente que concluyeron sus procedimientos internos.