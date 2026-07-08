Europa abre la puerta a México: Parlamento aprueba nuevo acuerdo comercial que entraría en vigor este año

Parlamento Europeo aprueba el nuevo acuerdo comercial con México; podría entrar en vigor este año. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE), por lo que podría entrar en funcionamiento antes de que termine este año, una vez que el Senado de la República concluya el proceso de ratificación, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Ya se aprobó, lo cual quiere decir que este año probablemente ya lo tengamos en funcionamiento. Es una buena noticia para México. Esperamos aumentar las exportaciones agropecuarias, pero también las de la industria automotriz, autopartes y otros sectores”, indicó.

El Parlamento Europeo aprobó un acuerdo comercial interino que permitirá aplicar de forma anticipada las nuevas disposiciones comerciales, entre ellas las relacionadas con aranceles, protección de innovaciones y acceso a licitaciones públicas mexicanas, sin esperar a que todos los Estados miembros concluyan la ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

El nuevo instrumento sustituirá el marco vigente desde el año 2000 y permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas ingrese al mercado europeo con trato preferencial. La medida beneficiará a industrias como la agroalimentaria, automotriz, autopartes, manufactura avanzada, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

En 2025, el comercio bilateral entre México y la Unión Europea alcanzó un valor de 88 mil 306 millones de dólares, con lo que el bloque europeo se mantuvo como el tercer socio comercial del país y su segundo mercado de exportación.

Las ventas mexicanas al bloque ascendieron a 23 mil 817 millones de dólares, equivalentes al 3.6 por ciento del total exportado por el país. Además, la Unión Europea fue el segundo mayor inversionista en México, con flujos de inversión extranjera directa por 9 mil 887 millones de dólares, equivalentes al 24.2 por ciento del total nacional.

Unión Europea destaca beneficios del acuerdo

Desde la perspectiva europea, se espera que el acuerdo también genere importantes beneficios económicos.

El Parlamento Europeo estimó que, en el escenario más favorable, las exportaciones de bienes y servicios de la UE podrían aumentar hasta 75 por ciento y las empresas europeas ahorrarían alrededor de 100 millones de euros al año por concepto de aranceles.

Además, el pacto elimina prácticamente todos los gravámenes pendientes y protegerá en México 568 indicaciones geográficas de productos agroalimentarios tradicionales europeos.

“Lo que hará ilegal la comercialización de imitaciones de especialidades regionales europeas de alimentos y bebidas”, señalaron los eurodiputados durante la aprobación.

El acuerdo también incorpora compromisos vinculantes en materia de Estado de derecho, derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción. Además, fortalece la cooperación contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada.

En materia de contratación pública, los eurodiputados celebraron que las empresas europeas obtendrán un acceso sin precedentes a los mercados de adquisiciones de 14 estados mexicanos, lo que ampliará las oportunidades de negocio entre ambas economías.