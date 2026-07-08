Feminicidio de Rosaura en Hidalgo: Declaran culpable a expolicía por asesinato de ella y su familia

Marco Antonio 'N', expolicía municipal, es acusado por el feminicidio de Rosaura y el homicidio de la familia de la víctima.

Un tribunal de Pachuca determinó que Marco Antonio ‘N’, un exagente de la policía municipal, es culpable por el feminicidio de Rosaura. Asimismo, fue encontrado culpable por el homicidio de familiares de la joven.

El feminicidio ocurrió en Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma. Además del asesinato de Rosaura, Marco Antonio ‘N’ se enfrenta a sentencias por dos homicidios dolosos calificados y la tentativa de homicidio doloso calificado.

El fallo fue emitido al concluir el juicio oral, luego de que el Ministerio Público presentara 36 testimonios, además de pruebas documentales y fotográficas que acreditaron la responsabilidad del acusado en el ataque registrado el 5 de febrero de 2025.

¿Qué sabemos sobre el feminicidio de Rosaura en Mineral de la Reforma?

De acuerdo con el medio especializado Volcánicas, Rosaura presentó una denuncia en octubre de 2024 por violencia intrafamiliar y secuestro. La jueza Janett Montiel Mendoza dictó medidas, entre ellas que Marco Antonio ‘N’ no podía acercarse a la víctima.

Marco Antonio ‘N’ era policía municipal en activo cuando estuvo en prisión por un mes, acusado por violencia familiar y por privar de su libertad a Rosaura.

De acuerdo con El País, la misma jueza suspendió el proceso contra el agente el 15 de noviembre de 2024.

Pocos días después de salir de prisión, Marco Antonio ‘N’ renunció para evadir un proceso administrativo en su contra y consiguió empleo como guardia de seguridad privada.

Rosaura interpuso un segundo proceso contra él por violencia familiar equiparada y, el 27 de enero de 2025, Marco Antonio ‘N’ retuvo a la fuerza a la mujer. El incidente ocurrió un día antes de la audiencia de imputación del caso. La audiencia no se llevó a cabo porque la defensa del expolicía solicitó que se aplazara al 10 de marzo el proceso, no obstante, el sujeto cometió el feminicidio de Rosaura en febrero.

El País también señala que, tras el feminicidio de Rosaura, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, defendió el actuar de la jueza Janett Montiel, quien de hecho ha enfrentado siete denuncias distintas desde 2016 por decisiones como la no vinculación a proceso de una pareja que presuntamente cometió abuso sexual infantil contra sus sobrinas, por suspender el proceso contra Marco Antonio ‘N’ y por retirar un brazalete electrónico a un sujeto acusado por violencia familiar, señala Emeequis.

Durante la agresión, en febrero de 2025, Rosaura, su madre y uno de sus hermanos perdieron la vida, mientras que su padre y otro de sus hermanos sobrevivieron con lesiones. Marco Antonio ‘N’ fue detenido el mismo día de los hechos.

El día del ataque, Marco Antonio ‘N’ llegó vistiendo el uniforme de la corporación policial municipal pese a que había dejado de prestar servicio meses antes. Tras el ataque, intentó escapar en una camioneta, pero fue detenido.

Tras el asesinato de Rosaura y su familia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Ana Karen Parra, confirmó que seis servidores públicos son investigados por violencia institucional, tras las medidas otorgadas al expolicía municipal que llevaron después al feminicidio.

Además, un día después del feminicidio, una compañera de trabajo de la mujer reclamó ante autoridades en un evento llamado ‘Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo’. La amiga relató que Rosaura fue llevada a la fuerza el 26 de enero de 2026 por el sujeto violando así una restricción de acercamiento y apuntó que los mecanismos de alerta no funcionaron.

La audiencia para individualizar la sentencia y definir la reparación del daño fue programada para el 9 de julio, cuando el Tribunal determinará los años de prisión que deberá cumplir el responsable, así como la indemnización para las víctimas indirectas de este feminicidio.

Con información de Quadratín, Volcánicas, El País y Emeequis.