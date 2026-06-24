Feminicidio de la maestra Citlalli Díaz: Sentencian a 70 años a su esposo y suegra

Los feminicidas de Mónica Citlalli Díaz, una maestra de inglés de Ecapetec, fueron sentenciados a 70 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) obtuvo de una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor, por el feminicidio de la maestra Mónica Citlalli Díaz, del colegio Quick Learning, ocurrido en noviembre de 2022.

La Fiscalía estatal determinó que el 3 de noviembre de 2022, la víctima de 30 años se encontraba en compañía de su pareja sentimental y su suegra al interior de su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Ecatepec, en el municipio de Ecatepec.

"Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor comenzaron a agredirla físicamente hasta quitarle la vida", explicó la institución en un comunicado.

Después de estos hechos, el sujeto trasladó el cuerpo de la víctima en una camioneta color gris, hasta el kilómetro 40+800, con dirección a Cuernavaca, en la colonia Parres el Guarda, alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX), donde lo abandonó.

La madre de Jesús, María Isabel Ortiz Minor, “limpió el domicilio donde ocurrió el feminicidio con el fin de buscar entorpecer las investigaciones”, sostuvo la FGJ-Edomex.

Pareja y suegra de Mónica Citlalli Díaz permanecerán 70 años en prisión

La Fiscalía mexiquense detalló que al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes e identificó a los probables responsables, por lo que solicitó y obtuvo de un juez orden de aprehensión en contra de la madre y su hijo.

“Al ejecutarse el mandato judicial, los hoy sentenciados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedaron a disposición de un Órgano Judicial, quien después de conocer y analizar las pruebas presentadas por esta Institución impuso una sentencia condenatoria de 70 años de prisión a cada uno de los involucrados", explicó la fiscalía.

El 9 de noviembre de 2022, el colegio Quick Learning, donde laboraba Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, confirmó el deceso de la profesora de inglés, luego de que permeneciera varios días desaparecida y su caso generara preocupación y alerta.

La institución académica lamentó, a través de redes sociales, la muerte de la docente y envió condolencias a sus familiares.

“Nos unimos a la pena y profundo dolor de la familia Díaz Reséndiz por el sensible fallecimiento de nuestra compañera y amiga”, expresó el colegio.

En el Estado de México el delito de feminicidio está tipificado en el artículo 281 del Código Penal. La pena por este delito es de 40 a 70 años de prisión.