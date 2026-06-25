Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 25 de junio. (Cuartoscuro)

¿Habrá prórroga para el registro de las líneas móviles? Es la pregunta que responderá el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de este jueves 25 de junio.

Ante un lento avance en el padrón de telefonía móvil, el gobierno federal podría extender el plazo para realizar la vinculación del número celular a la CURP, a menos de una semana de que concluya el periodo inicial.

De acuerdo con las cifras más recientes, más del 50 por ciento de las líneas móviles siguen sin ser registradas, pese a la campaña de las autoridades para impulsar el registro.

Sigue la conferencia matutina minuto a minuto a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 24 de junio?

Durante la mañanera del 23 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el dato sobre la inflación en México, luego de reportar una disminución en comparación con otros meses, donde productos de la canasta básica elevaron sus precios.

La mandataria reconoció que el dato de 3.55 por ciento es menor a los pronósticos y que está vinculado a la contención que se implementó con topes voluntarios en los precios de combustibles y otros productos de la canasta básica.

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, presentó el plan para que en 2030 la energía que se produce en México sea de fuentes renovables.