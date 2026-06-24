Sheinbaum celebra sus 64 años con pastel personalizado: La panadería de CDMX que hizo su retrato en betún

La pastelería que realizó el bizcocho de cumpleaños de Claudia Sheinbaum solo realiza entregas en la Ciudad de México y a domicilio. (Foto: Cuartoscuro)

“Will you still need me… When I’m sixty four…” Este 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum festejó su cumpleaños número 64 en Palacio Nacional, donde al ritmo de The Beatles partió sus pasteles.

Claudia Sheinbaum compartió este momento con los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa matutina, donde reveló uno de los deseos que pidió al soplar las velas con el número 64.

“Que gane la Selección Nacional”, comentó, debido a que hoy juega el Tri contra Chequia, un partido que representa el último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 para México; sin embargo, no quiso compartir su segundo deseo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, donde fue celebrada con motivo de su cumpleaños y partió un pastel junto a integrantes de su gabinete y asistentes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

¿Cómo fue el pastel personalizado de Claudia Sheinbaum?

¡Queremos pastel, pastel, pastel! La presidenta Claudia Sheinbaum partió dos pasteles de gran tamaño durante la conferencia de prensa matutina, ambos con una cubierta de chocolate; sin embargo, junto a ellos se colocó un tercer bizcocho.

Este tenía un tamaño mucho más pequeño, pero contaba con una decoración personalizada. El pastel era de forma circular, con una base de betún blanca sobre la que se colocaron flores azules.

No obstante, el detalle más llamativo estaba en la parte superior, ya que sobre el pastel se colocó una fotografía a color de la presidenta, donde luce su característica cola de caballo alta y un traje rojo.

El pastel de cumpleaños de Claudia Sheinbaum tenía pintado su rostro. (Foto: El Financiero)

Detrás de la imagen principal se encuentran dos ilustraciones más de Claudia Sheinbaum: una de cuando era niña y otra de su adolescencia. La decoración se complementó con letras en cursiva que forman la leyenda “Felicidades”.

De esta creación es responsable Pink Velvet, un negocio de la Ciudad de México dedicado a la elaboración de pasteles personalizados, los cuales se realizan bajo pedido y pueden adaptarse a todo tipo de diseños.

¿Cómo es Pink Velvet, la pastelería que hizo el pastel de Sheinbaum?

Pink Velvet es una dark kitchen; es decir, únicamente elabora pasteles para entrega a domicilio, por lo que no cuenta con una sucursal física. Aun así, en su cuenta de Instagram suele compartir los diseños que realiza.

El negocio comenzó a promocionar sus productos en 2020, aunque bajo el nombre de Postres Ale, denominación con la que vendían gelatinas y rebanadas de pastel por 20 y 30 pesos, respectivamente.

Con el paso del tiempo, el menú creció, pues también comenzaron a ofrecer diferentes piezas de repostería como galletas, brownies, fresas cubiertas con distintos tipos de chocolate y corazones sorpresa.

Además, incluyeron gelatinas gourmet desde un litro y hasta para 25 personas, en sabores como frutos rojos, durazno con queso, Nutella, fresa, pistache, chocolate e incluso café. Todo bajo pedido.

Poco a poco, los pasteles comenzaron a ganar presencia en Postres Ale. Primero elaboraron cupcakes decorados con distintos motivos y después bizcochos de diversos tamaños, rellenos y diseños.

Actualmente, el negocio opera bajo el nombre de Pink Velvet y se dedica exclusivamente a la elaboración de pasteles personalizados. Sus decoraciones son más detalladas, ya que incorporan diferentes texturas, colores y formas.

Algunos están cubiertos con flores; otros incluyen figuras de fondant de personajes virales como Kuromi. También hay diseños con impresiones de memes y listones con moños.

Al operar como una dark kitchen, Pink Velvet explica que únicamente realiza entregas en el sur de la Ciudad de México o a domicilio, pero para ello es necesario solicitar una cotización. Además, en sus redes sociales indican que los pasteles pueden elaborarse para cinco y hasta 200 personas.

¿Cómo fue el pastel del cumpleaños de Claudia Sheinbaum el año pasado?

Esta no es la primera ocasión en la que Claudia Sheinbaum recibe un pastel de cumpleaños personalizado. El año pasado, el periodista Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, le regaló uno.

El bizcocho estaba cubierto con betún de chocolate y tenía fotografías de la mandataria distribuidas por toda la superficie. La pieza fue realizada por W Repostería, un negocio de la colonia Roma de la Ciudad de México perteneciente a la chef Denisse Wurts Santos.

Al término de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su pastel de cumpleaños.(Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

A diferencia de Pink Velvet, W Repostería sí cuenta con una sucursal física donde ofrece galletas, brownies, alfajores, gelatinas, panqués y pays, además de pasteles que pueden comprarse completos o por rebanada.