México vs. Chequia EN VIVO HOY: ¿A qué hora es el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana afronta el encuentro contra Chequia con tranquilidad, al asegurar el liderato del Grupo A y su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. [Fotografía. Shutterstock, Cuartoscuro, EFE]

Que nos traigan a Cabo Verde con todo y el portero ‘Vozinha’. Tras vencer de manera sufrida a Corea del Sur, la Selección Mexicana enfrenta a Chequia en la cancha del Estadio Ciudad de México, ya con el boleto a dieciseisavos de final en la bolsa, tras asegurar el liderato del Grupo A del Mundial 2026.

El equipo de Javier Aguirre buscará terminar su participación en la fase de grupos con paso perfecto, un logro que sería inédito en la historia del futbol mexicano en Copas del Mundo. Mientras que Chequia deberá ‘tirar todas las canicas’ ante los anfitriones para mantener vivas sus opciones de avanzar a la ronda eliminatoria.

Mientras México ya solo espera conocer cuál sería su posible rival en los dieciseisavos de final, Chequia debe esperar el resultado de Corea del Sur y Sudáfrica en el Estadio de Guadalajara para conocer su destino en la competición.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el México vs. Chequia en el Mundial 2026?

México y República Checa se enfrentan este miércoles 24 de junio en actividad de la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, lo que significará el tercer encuentro que se dispute en el recinto durante el torneo.

Partido : México vs. República Checa

: México vs. República Checa Fase : Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

: Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 Fecha : 24 de junio

: 24 de junio Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN, ViX

Posibles alineaciones del México vs. Chequia

Con el liderato en el bolsillo, la Selección Mexicana podría apostar por modificaciones para darle oportunidad a otros jugadores de tener más minutos en la competición. Uno de los casos más sonados sería el del guardameta Guillermo Ochoa, quien disputa su sexta Copa del Mundo y que todavía no ha tenido minutos en la presente edición.

Javier Aguirre recupera a César Montes tras la expulsión que recibió ante Sudáfrica en el partido inaugural. Además, el técnico podría optar por darle descanso a Raúl Jiménez y colocar en el once titular al delantero del Milan, Santiago Giménez.

México

Raúl Rangel/Guillermo Ochoa

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Obed Vargas

Gilberto Mora

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Santiago Giménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

República Checa

Matej Kovar

Tomas Holeš

Robin Hranáč

Vladimir Coufal

Ladislav Krejčí

Vladimir Darida

Lukas Červ

Michal Sadílek

Alexandr Sojka

Adam Hložek

Patrik Schick

DT: Miroslav Koubek.

Se espera que México haga modificaciones para su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo llegan México y Chequia al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana afronta el encuentro con tranquilidad, al asegurar el liderato del Grupo A y su boleto a los dieciseisavos de final. El equipo de Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica en su debut en el Mundial 2026 y posteriormente superó 1-0 a Corea del Sur para mantenerse con paso perfecto.

Ahora, el conjunto tricolor tiene ante sí un objetivo inédito. Ninguna selección mexicana ha logrado completar una fase de grupos mundialista con tres victorias en una misma edición de la Copa del Mundo, una marca que podría alcanzar frente a los checos.

El entrenador mexicano también recupera a César Montes, quien cumplió su suspensión tras la expulsión sufrida en los últimos minutos del partido inaugural. Además, el cuerpo técnico analiza realizar algunas modificaciones para administrar las cargas físicas antes de la ronda eliminatoria decisiva.

Jugadores como Brian Gutiérrez podrían recibir descanso debido al riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas, mientras que otros futbolistas que han tenido poca actividad en el torneo podrían sumar minutos.

La situación es mucho más adversa para el cuadro europeo. Chequia inició su participación con una sufrida derrota de 2-1 ante Corea del Sur y posteriormente empató 1-1 con Sudáfrica, resultados que la dejaron con apenas un punto en el Grupo A.

México México ya aseguró el liderato del Grupo A del Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

El conjunto dirigido por Miroslav Koubek necesita derrotar a México para mantener opciones reales de clasificación. Un empate o una derrota podrían dejarlo fuera de la competencia, dependiendo de otros resultados.

Uno de los principales argumentos del cuadro europeo será el juego aéreo. Futbolistas como Patrik Schick, Tomáš Souček y Ladislav Krejčí representan una amenaza constante en balones detenidos y centros al área.

República Checa también buscará aprovechar cualquier rotación mexicana para intentar sorprender a un rival que tiene poco que perder durante el encuentro.

En caso de conseguir una sorpresiva victoria en el Estadio Ciudad de México, Chequia podría aspirar al segundo lugar del Grupo A, aunque también dependerá del resultado entre Corea del Sur y Sudáfrica. Incluso, con los resultados de los demás grupos, podría avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Chequia deberá vencer a México para todavía mantener opciones de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Quién podría ser el rival de México en los dieciseisavos de final?

México ya tiene asegurado el liderato del Grupo A y también su presencia en los dieciseisavos de final, instancia que disputará el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el cuadro del torneo, el rival del conjunto azteca será uno de los mejores terceros lugares de la competencia. Ese adversario saldrá de los grupos C, E, F, H o I.

Entre las selecciones que podrían aparecer en ese escenario destacan Brasil, Marruecos, Escocia, Ecuador, Costa de Marfil, Japón, Suecia, España, Cabo Verde, Uruguay y Senegal, aunque todo dependerá de los resultados de la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, México buscará cerrar esta primera ronda con una nueva victoria para llegar en plena confianza a la etapa decisiva del Mundial 2026.