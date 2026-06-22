Francia y Noruega buscan primer lugar de grupo: ¿Dónde y a qué hora ver el Mundial EN VIVO HOY 22 de junio?

Francia vs. Irak y Noruega vs. Senegal define el primer lugar del Grupo I, al menos momentáneamente. (Fotoarte El Financiero/EFE)

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este lunes 22 de junio con una jornada en la que varias selecciones pueden acercarse a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Argentina, Francia y Noruega llegan con la posibilidad de asumir el liderato de sus respectivos sectores, mientras que otros equipos se juegan sus aspiraciones en el torneo.

La actividad contempla cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J, con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland acaparando los reflectores.

Messi se enfrenta en un partido donde la victoria lo clasifica a dieciseisavos de final del Mundial. (Foto: EFE/EPA/AMY KONTRAS) (AMY KONTRAS/EFE)

¿Cuándo y a qué hora ver los partidos del Mundial HOY 22 de junio?

La jornada de este lunes 22 de junio tendrá cuatro encuentros de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En los grupos I y J, varios equipos podrían asegurar prácticamente su boleto a los dieciseisavos de final, mientras que otros necesitan sumar para mantenerse con vida.

Argentina vs. Austria: Messi quiere mantener el paso perfecto

La Albiceleste abre la actividad del día con un duelo que puede definir el liderato del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni busca una segunda victoria consecutiva ante una selección de Austria que también aspira a encaminar su clasificación.

Además del resultado, Lionel Messi llega con un incentivo especial. El capitán argentino se encuentra empatado con Miroslav Klose con 16 anotaciones mundialistas y está a un gol de convertirse en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Francia vs. Irak: Mbappé lidera a los galos

La selección francesa encara su segundo compromiso con la intención de mantenerse en la pelea por el primer lugar del Grupo I. Con Kylian Mbappé como referente ofensivo, los galos son considerados uno de los principales candidatos al título.

Francia cuenta con una generación de figuras encabezada por Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, además de Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, y Désiré Doué, una de las piezas clave del PSG campeón de la Champions League. Mbappé, quien suma 14 goles en la historia de los Mundiales, busca acercarse a la marca de Lionel Messi en la tabla de máximos anotadores.

Kylian Mbappé busca convertirse en el máximo anotador de los mundiales. (Foto: EFE)

Noruega vs. Senegal: choque clave en el grupo más exigente

Noruega y Senegal protagonizan uno de los encuentros más atractivos del día en Nueva York/Nueva Jersey. El duelo puede ser determinante en el denominado “grupo de la muerte”, considerado el de mayor nivel de acuerdo con el ranking FIFA.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, disputa su primera Copa del Mundo y busca llevar a Noruega a la fase eliminatoria por primera vez en décadas. Del otro lado aparecen los ‘Leones de Teranga’, encabezados por Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, dos de las máximas figuras del futbol senegalés.

Erling Haaland lidera a la selección de Noruega en el Mundial 2026. (Foto: EFE/Terje Pedersen PROHIBIDO SU USO EN NORUEGA) (Terje Pedersen/EFE)

Jordania vs. Argelia: una derrota podría ser definitiva

Jordania y Argelia llegan a su segundo compromiso obligados a sumar después de haber iniciado el Mundial 2026 con una derrota. El encuentro, que se disputará en el Levi’s Stadium de San Francisco, puede marcar el futuro de ambas selecciones.

Quien consiga la victoria mantendrá opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, ya sea como segundo de grupo o como uno de los mejores terceros del torneo. Un empate o una nueva derrota, en cambio, complicaría seriamente las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos.