Papá de la ‘Hormiga’ González habla antes del México-Chequia: ‘Lo veo jugando en Europa’

La participación en la Selección de México en el Mundial 2026 se proyecta como el eslabón para que el delantero Armando González llegue a Europa y consolide una carrera que empezó con esfuerzo y lideratos de goleo desde su infancia.

La ‘Hormiga’ González ha demostrado disciplina y constancia para hacerse de un lugar en Liga MX con Chivas de Guadalajara y en el representativo nacional, afirmó en entrevista con EFE su padre, el exjugador Luis Armando González Bejarano.

“Yo lo veo jugando en Europa por la mentalidad, la manera en que él se conduce, el profesionalismo que tiene. Lo veo jugando allá”, afirmó en la charla realizada en el fraccionamiento donde el jugador vive en Guadalajara previo al México vs. Chequia.

El meteórico crecimiento de la ‘Hormiga’ González

Con sólo 23 años y salido de la cantera de Chivas, Armando fue el jugador más valioso de la liga mexicana en el torneo Clausura 2026 y campeón de goleo en el Apertura 2025, junto con el italiano Joao Pedro, del San Luis, y el portugués Paulinho, del Toluca.

Su ascenso como goleador hizo que el seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre lo convocara para siete partidos amistosos y lo incluyera en la lista de convocados para el Mundial 2026.

‘Hormiga’ debutó en el partido inaugural del Mundial 2026 en el histórico Estadio Ciudad de México que ha albergado tres ediciones de la Copa del Mundo.

Armando González se ha vuelto el delantero titular de Chivas y referente en ataque. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

‘Hormiga’ espera una oferta de Europa

Aunque el jugador dijo que hace unos meses tuvo una oferta de un equipo en Rusia, él y su familia saben que es mejor esperar y no tomar decisiones basadas en dinero.

“Tengo mucha fe en que logrará ese sueño; ha hecho los méritos suficientes, es campeón goleador, está en un Mundial. Ahora hay que esperar a ver si algún equipo le ve condiciones, otros por mucho menos han estado allá”, señaló su padre.

Luis Armando consideró que estar en la Selección con un entrenador como Aguirre será una gran enseñanza para su hijo.

“Estos chavos tienen una gran fortuna porque Javier fue mundialista como jugador, como auxiliar y tres veces como entrenador, entonces, quién mejor que él para dirigirlos” aseguró.

Papá de la 'Hormiga' espera que su hijo juegue pronto en Europa. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Armando González: Un delantero con sangre goleadora

Con la herencia paterna en la sangre, ‘Hormiga’ tuvo el gol en las piernas desde sus inicios en la liga en Aguascalientes, la ciudad donde vivía su familia. Después de tres intentos, logró entrar a la Sub-15 en Chivas, fue campeón goleador en la Sub-17 y Sub-23, y su camino siguió hasta debutar en el primer equipo tras su paso final por el Tapatío, filial en Liga de Expansión de Chivas.

El fútbol lo cambió, afirma su papá. De ser un niño rebelde, que no le gustaba la escuela y comía mal, pasó a ser un joven que cuida su alimentación, que acude a tiempo a sus entrenamientos y a quien no se le ve en fiestas.

A pesar de la fama, González se mantiene auténtico, enfocado en la licenciatura en línea que cursa, convive con la afición, vive con su familia, un núcleo que trabaja con él y le ha permitido no perder la cabeza.

“Tiene mucho ángel con las personas, con los niños, a lo mejor por su humildad, sigue siendo la misma persona. No se ha deslumbrado; son los principios que le hemos enseñado en casa”, aseguró González Bejarano.

'Hormiga' ya debutó en el Mundial y ahora espera una nueva oportunidad. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

‘Chicharito’ Hernández: Ídolo y amigo de la ‘Hormiga’

La ‘Hormiga’ conserva una cercana amistad con Javier ‘Chicharito’ Hernández, leyenda y máximo goleador de la Selección Mexicana, a quien admira desde que era niño y con quien compartió vestuarios en el Guadalajara.

Sus carreras tienen similitudes, ambos surgieron de Chivas, son goleadores y, en la Selección, Armando porta el mismo número 14 que inmortalizó ‘Chicharito’.

“Armando dice que es bonito que lo comparen con alguien con una carrera tan exitosa como la de Javier. La camiseta con el 14 no sé si la pidió o se la dieron. Yo creo que se la dieron, que le dijeron ‘ten chavo, ponte esta’, si así fue es otra coincidencia más en sus carreras”, concluyó su padre.