¿Quiénes son los posibles rivales de México en 16vos de final del Mundial 2026?

Aunque le sobra un partido, la Selección Mexicana está en la espera de rival para 16vos (Foto: AP).

La Selección Mexicana ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo A tras vencer 1-0 a Corea del Sur, resultado que también le permitió cerrar la fase con el primer puesto asegurado.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ahora centra la atención en el panorama de eliminación directa, donde enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

El escenario inmediato para el 'Tricolor' no depende del resultado ante Chequia, ya que la posición ya está definida matemáticamente, lo que convierte ese encuentro en una prueba de rotación y ajuste táctico antes del 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde disputará su primer duelo de eliminación directa.

Posibles rivales de México en 16vos del Mundial 2026: Grupos, combinaciones y probabilidades

El reglamento del Mundial 2026 establece que los ocho mejores terceros lugares avanzarán a la siguiente ronda y serán acomodados mediante una matriz oficial con 495 combinaciones posibles, lo que determina automáticamente los cruces sin necesidad de sorteo.

En ese sistema, México ya quedó emparejado con un rival aún por definirse dentro de una estructura previamente fijada por la FIFA.

Los equipos que actualmente aparecen como opciones para ocupar esos terceros puestos provienen de cinco grupos específicos:

Grupo C: Brasil, Marruecos y Escocia

Brasil, Marruecos y Escocia Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao

Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Este abanico de selecciones mantiene abierto un escenario competitivo amplio, donde cada punto en la fase de grupos modifica directamente la configuración de los posibles cruces.

México quedó como líder de grupo (Foto: EFE).

La definición depende directamente de qué selecciones terminen en la tercera posición y logren clasificarse entre los ocho mejores terceros del torneo. A cada combinación de terceros lugares, hay un rival asignado para el ‘Tri’,

Escenarios más probables para el rival de México en dieciseisavos

Con base en la matriz oficial del torneo, los escenarios más frecuentes para el rival de México apuntan a cuatro grupos principales.

El tercer lugar del Grupo H concentra 194 combinaciones (39.19%), seguido por el Grupo E con 182 (36.77%), el Grupo C con 97 (19.60%), el Grupo I con 19 (3.84%) y el Grupo F con apenas 3 escenarios (0.61%), lo que reduce significativamente su probabilidad.

De acuerdo con un modelo matemático de The Athletic, los rivales más posibles de México son Escocia, Cabo Verde y Arabia Saudita, además de combinaciones posibles que incluyen a equipos como Ecuador, Costa de Marfil, Brasil, Uruguay o Francia, dependiendo del cierre de cada grupo.

Estos escenarios dependen de múltiples variables aún en disputa dentro de la fase de grupos.

¿Cómo se definen a los terceros lugares que avanzan?

El sistema de desempate también influye en la definición de los terceros lugares, ya que la FIFA considera criterios como puntos, diferencia de goles, goles anotados y conducta deportiva, lo que añade variación a la clasificación final de cada sector:

Los ocho mejores terceros lugares de todos los grupos avanzan a la fase de eliminación directa.

de todos los grupos avanzan a la fase de eliminación directa. Se comparan todas las selecciones que terminen en tercer puesto en sus grupos.

La clasificación se ordena de la 1.ª a la 8.ª según rendimiento global en fase de grupos.

México ganó en CDMX y Guadalajara. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Criterios de clasificación de los terceros lugares:

Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos.

obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos. Mejor diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos.

en todos los partidos de la fase de grupos. Mayor número de goles anotados en todos los partidos de la fase de grupos.

en todos los partidos de la fase de grupos. Conducta deportiva, basada en tarjetas amarillas y rojas de jugadores y cuerpo técnico.

Si persiste el empate:

Posición en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola más reciente.

¿Cuándo juega México los 16vos de final?

El partido de México en dieciseisavos se disputa el 30 de junio en el Ciudad de México, con la posibilidad de mantener la localía en caso de avanzar a octavos de final.

El formato ampliado del torneo también implica que el rival del Tricolor podría ser una selección con trayectoria mundialista o una de las sorpresas del certamen.