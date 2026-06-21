7 pantallas más para ver el Mundial: ¿Dónde estarán los nuevos fan fest en CDMX?

Se anunció la instalación de nuevas pantallas en la CDMX para el partido de México vs. Chequia. (Foto: Nicolas Tavira/Shutterstock)

La fiesta mundialista en la CDMX tiene nuevas sedes. Además del FIFA Fan Fest del Zócalo y los 18 festivales futboleros distribuidos en las alcaldías, las autoridades capitalinas anunciaron la instalación de siete nuevas pantallas gigantes para que más aficionados puedan seguir los partidos de la Copa del Mundo 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el objetivo es ampliar los espacios de convivencia y garantizar que miles de personas disfruten de los encuentros de la Selección Mexicana en distintos puntos de la capital.

Las nuevas sedes estarán listas para la transmisión del partido de México vs. Chequia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.

El FIFA Fan Fest en el Zócalo es el punto principal para ver los partidos del Mundial. (Foto: Cuartoscuro)

¿Dónde estarán las nuevas pantallas gigantes para ver el Mundial en CDMX?

Las siete nuevas pantallas estarán ubicadas principalmente sobre Paseo de la Reforma y en algunos de los puntos más concurridos del Centro Histórico. Estos son los sitios confirmados:

Alameda Central, sobre avenida Juárez.

Ángel de la Independencia, donde habrá al menos dos pantallas.

El Caballito.

Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Glorieta de la Diana Cazadora.

Monumento a la Revolución.

Las autoridades capitalinas señalaron que las instalaciones permanecerán después del partido de México contra Chequia para transmitir otros encuentros del Mundial, aunque todavía no se ha definido cuáles.

¿Dónde están las demás pantallas para ver los partidos del Mundial 2026 en CDMX?

El principal punto de reunión es el FIFA Fan Fest del Zócalo, que cuenta con acceso gratuito y cuya programación depende de los horarios de cada jornada. Alrededor del recinto también pusieron pantallas en caso de que la plancha se llene y están ubicadas en:

Juárez y Bellas Artes.

Juárez y Revillagigedo.

5 de Mayo y Palma.

5 de Mayo e Isabel la Católica.

Madero y Palma.

16 de Septiembre y Palma.

20 de Noviembre y Uruguay.

20 de Noviembre y Mesones.

20 de Noviembre y Regina.

Pino Suárez y Uruguay.

Pino Suárez y Salvador.

Además, los aficionados pueden acudir a alguno de los 18 festivales futboleros instalados en las alcaldías de la Ciudad de México, localizados en las siguientes direcciones:

Álvaro Obregón

Parque La Bombilla: Avenida de la Paz A, colonia Chimalistac.

Azcapotzalco

Parque Tezozómoc: Calle Hacienda del Rosario, colonia Ex El Rosario.

Benito Juárez

Parque Las Américas: Diagonal San Antonio, colonia Narvarte Oriente.

Coyoacán

Parque de la Consolación: Avenida Santa Úrsula sin número, colonia Pedregal de Santa Úrsula.

Cuajimalpa

Deportivo San Mateo Tlaltenango: Calle Abasolo, colonia San Mateo Tlaltenango.

Cuauhtémoc

Plaza Garibaldi: Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro.

Gustavo A. Madero

Campos Revolución: colonia Zona Escolar Oriente.



Deportivo Hermanos Galeana: Avenida José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón VII Sección.

Iztacalco

Utopía Mixiuhca: Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México.

Iztapalapa

Utopía Meyehualco: Avenida Genaro Estrada, colonia Santa Cruz Meyehualco.



Central de Abasto.

Magdalena Contreras

Unidad Independencia: calle Jarana, colonia Independencia Batan Sur.

Miguel Hidalgo

Bajo Puente Tacuba: Parque Tacuba, Lago Gascasónica, San Diego Ocoyoacac.

Milpa Alta

Deportivo San Francisco Tecoxpa: Camino Viejo a San Francisco Tecoxpa, pueblo de San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan

Deportivo Vivanco: calle Moneda, colonia Tlalpan Centro I.

Tláhuac

Bosque de Tláhuac: Avenida La Turba sin número, colonia Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza

Utopía Eduardo Molina: calle Orfebrería, colonia Michoacana.

Xochimilco

Deportivo Xochimilco: calle Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tulyehualco.

El FIFA Fant Fest no es la única opción para ver los partidos del Mundial en la CDMX. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Chequia en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre cerrará su participación en la fase de grupos frente a Chequia, en un encuentro en el que buscará mantener el paso perfecto después de asegurar el liderato del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final.

El compromiso está programado para el miércoles 24 de junio y arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.