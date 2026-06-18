¿Se llenó el FIFA Fan Festival? Estas son las 11 alternativas para ver el México vs. Corea del Sur en la CDMX

Los organizadores del FIFA Fan Fest de la Ciudad de México limitarán el acceso de máximo a 55 mil personas para el partido de México vs Corea del Sur. [Fotografía. Cuartoscuro]

No hay pretextos: hoy todos somos enemigos del ramen, de las K-Pop Demon Hunters y demás, porque toca apoyar a México en su partido contra Corea del Sur. Ante la alta afluencia de aficionados que se espera en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, ubicado en el Zócalo capitalino, los organizadores han habilitado 11 espacios adicionales con pantallas para que más personas puedan seguir el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El FIFA Fan Festival, instalado en el Zócalo capitalino, espera una importante afluencia de personas durante este jueves 18 de junio, cuando la Selección Mexicana busque dar un paso firme hacia la clasificación a los dieciseisavos de final frente al conjunto asiático.

Ante la posibilidad de que el recinto alcance su aforo máximo de 55 mil personas, la organización informó que se colocarán 11 pantallas adicionales en calles aledañas al Centro Histórico para que los aficionados puedan seguir el encuentro sin perder detalle de las acciones.

¿Por qué instalarán pantallas adicionales para el México vs. Corea?

El duelo entre México y Corea del Sur es uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos para la afición mexicana. Debido a la alta demanda prevista para el partido, los organizadores del FIFA Fan Festival decidieron ampliar la capacidad de atención con pantallas distribuidas en distintos puntos cercanos al Zócalo.

Las pantallas estarán ubicadas en los siguientes puntos del Centro Histórico de la capital del país:

Juárez y Bellas Artes.

Juárez y Revillagigedo.

5 de Mayo y Palma.

5 de Mayo e Isabel la Católica.

Madero y Palma.

16 de Septiembre y Palma.

20 de Noviembre y Uruguay.

20 de Noviembre y Mesones.

20 de Noviembre y Regina.

Pino Suárez y Uruguay.

Pino Suárez y Salvador.

Estos espacios funcionarán como una extensión del FIFA Fan Festival para que los aficionados no se pierdan ni un instante del intenso encuentro entre México y Corea del Sur, que volverán a verse las caras en una Copa del Mundo ocho años después.

El FIFA Fan Festival del Zócalo abrió sus puertas a las 8:30 horas y permanecerá en operación durante toda la jornada mundialista. Además del partido de la Selección Mexicana, los asistentes también podrán seguir el encuentro entre Canadá y Qatar, que se disputará este jueves a las 16:00 horas.

Las pantallas adicionales para ver el México vs. Corea del Sur se ubicarán en los alrededores del Centro Histórico de la CDMX [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué son los festivales futboleros de la CDMX?

Si algunos aficionados no tienen la posibilidad de acudir al Centro Histórico para ver el encuentro de la Selección Mexicana, vale la pena recordar que el Gobierno de la CDMX habilitó 18 espacios denominados Festivales Futboleros, distribuidos en distintas alcaldías, para que la población pueda seguir de manera gratuita los partidos del Mundial.

Los espacios disponibles para seguir los encuentros de la justa mundialista en la CDMX son:

Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

(Álvaro Obregón) Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

(Azcapotzalco) Campos Revolución (Gustavo A. Madero)

(Gustavo A. Madero) Utopía Meyehualco (Iztapalapa)

(Iztapalapa) Unidad Independencia (La Magdalena Contreras)

(La Magdalena Contreras) Deportivo Xochimilco (Xochimilco)

(Xochimilco) Deportivo Vivanco (Tlalpan)

(Tlalpan) Parque Las Américas (Benito Juárez)

(Benito Juárez) Parque de la Consolación (Coyoacán)

(Coyoacán) Deportivo San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa)

(Cuajimalpa) Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)

(Cuauhtémoc) Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)

(Gustavo A. Madero) Utopía Mixiuhca (Iztacalco)

(Iztacalco) Central de Abastos (Iztapalapa)

(Iztapalapa) PILARES Tlacopan (Miguel Hidalgo)

(Miguel Hidalgo) Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

(Milpa Alta) Deportivo Tláhuac (Tláhuac)

(Tláhuac) Utopía La Heroica (Venustiano Carranza)

Los aficionados mexicanos tienen diferentes alternativas para ver el encuentro fundamental entre México y Corea del Sur, que definirá el liderato del Grupo A del Mundial 2026. En caso de que el conjunto tricolor logre la victoria, prácticamente garantizaría disputar en casa los partidos de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México.